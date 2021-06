Réunion1ère organisait ce mercredi 23 juin 2021 son débat pour le deuxième tour des régionales, entre les deux candidats finalistes, Huguette Bello et Didier Robert, 6 ans après le débat qui avait réunit ces deux mêmes protagonistes. Les débats d'entre-deux tours peuvent sont des rendez-vous importants. Ils peuvent contribuer à faire pencher la balance de l'électorat. Si quelques petites phrases ont été distillées tout au long de la soirée, ce qui est de bonne guerre, le débat a globalement été de bonne facture. Il a permis aux deux camps d'exposer leurs programmes pour le mandat à venir, donnant le sentiment d'un statu quo qui ne devrait pas vraiment modifier l'équilibre des forces en présence (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Morale, éthique, alliances… les sujets qui fâchent -

D’entrée, les journalistes de Réunion1ère ont abordé la délicate question de la morale et de l’éthique, un sujet brûlant un mois après la condamnation de Didier Robert dans le cadre de l’affaire dite des Musées Régionaux.

Huguette Bello pouvait s’engouffrer dans la brèche, évoquant la rémunération qu’avait perçu Didier Robert en tant que président de la SPL (Société Publique Locale) Réunion des Musées Régionaux. La maire de Saint-Paul promet la suppression de toutes les rémunérations de présidence de SPL et de SEM (Société d’Economie Mixte). Sur ce point, le président de Région a répondu : " je ne suis pas infaillible, je peux commettre des erreurs, mais je conteste de manière formelle les infractions qui me sont reprochés ", rappelant au passage qu’il avait interjeté appel de la décision de justice.

Puis ce fut au tour de Didier Robert d’attaquer l’élue saint-pauloise, l’accusant de "mentir" aux Saint-Paulois, affirmant qu’elle avait promis de ne pas briguer la Région si elle était élue maire de Saint-Paul. Il l’accuse aussi de mentir concernant la liste de rassemblement, une liste qui, souligne Didier Robert, comporte "des filles de, et des fils de". "Est-ce éthique ?", demande-t-il. Il accuse par ailleurs Huguette Bello d’avoir été député durant 25 à 30 ans en ayant "rien apporté à La Réunion et en ayant pourtant perçu des indemnités".

"La vérité rend libre. A aucun moment ce que vous dites n’est vrai" lui rétorque Huguette Bello qui choisit la carte de l’humour : "votre nez s’est allongé quand vous avez dit tout ça".

Interrogée sur la question du rassemblement de la gauche au second tour, Huguette Bello a rappelé que "le travail de fond a commencé il y a plusieurs mois", justifiant le fait qu’il n’y a "pas eu de difficulté à se rencontrer et faire un programme commun". "C’est une rassemblement tout à fait naturel", a-t-elle précisé.

Pas pour Didier Robert qui affirme que cette fusion "n’est qu’une terrible confusion, une union de façade avec des sourires crispés", évoquant par ailleurs de programmes contradictoires entre les anciens adversaires de gauche, notamment sur la question du réseau régional de transport guidé ou encore celle de la continuité territoriale.

Interrogé sur le passif qu’il avait en 2018 avec Michel Fontaine et Jean-Paul Virapoullé qu’il avait traité de "dinosaures", Didier Robert a bien pris le soin d’écarter ce sujet, préférant parler d’une "union forte".

Huguette Bello n’a quant à elle pas fuit le sujet : "vous êtes irrespectueux de personnes élues, reconnues par les administrés", a asséné l’élue de Saint-Paul qui affirme que la plateforme de la droite et du centre est "en train de s’écrouler" en prenant l’exemple du conflit à Sainte-Marie, entre Richard Nirlo et Jean-Louis Lagourgue, ou encore l’opposition entre Jean-Claude Lacouture et Eric Ferrère dans le canton de l’Etang-Salé, duel remporté par le second.

- Un jeu d’attaque – défense pour défendre son programme -

Comme pour le sujet de l’éthique et de la morale cette soirée électorale a été le théâtre d’un véritable jeu d’attaque – défense entre les deux candidats. Didier Robert défendant son bilan de président de Région sortant et son programme, et Huguette Bello critiquant logiquement ce bilan et valorisant son programme… c’est de bonne guerre.

Sur la question du logement, elle estime que Didier Robert n’a pas respecté la promesse faite il y a 6 ans d’engager 800 millions d’euros pour la construction et la réhabilitation de logement. "Cela a été fait en partie" lui a répondu Didier Robert, visiblement gêné sur ce sujet, rejetant la faute de la non mise en œuvre de cette promesse sur l’Etat, et sur la députée qui, selon Didier Robert, ne s’est "pas battue pour le logement" alors qu’elle était députée de La Réunion. "Voilà quelqu’un qui ne suit pas la politique de sa terre. C’est un sujet sur lequel j’ai beaucoup travaillé" lui rétorque la maire de Saint-Paul avant de rappeler que Didier Robert fut lui aussi parlementaire dans la majorité à l’époque où Nicolas Sarkozy était président de la République.

Dans le rayon des programmes, Didier Robert promet la réhabilitation de 10 000 logements et la construction de 10 000 cases à terre. Il souhaite aussi une augmentation par l’Etat de la LBU (Ligne budgétaire unique) afin de favoriser la relance de la politique du logement. Huguette Bello quant à elle estime qu’il "faut construire pour les plus modestes et les classes moyennes". Elle souhaite activer le FRAFU (Fonds régional d’aménagement foncier et urbain) afin de faciliter la politique d’aménagement et construire des cases à terre, des cases jumelées et des immeubles. Elle avance 18 000 réhabilitations de logements durant la mandature, ainsi que des constructions de logements, en vue de la création de 500 emplois.

Sur la question de la mobilité et des transports, Didier Robert a défendu sa politique depuis 10 ans et s’inscrit dans une forme de continuité : amélioration du réseau routier, investissements pour des voies réservées aux transports en commun, financement de bus supplémentaires, études sur un réseau régional de transport guidé avec un premier tronçon entre Saint-Benoît et Saint-Denis dont l’engagement est promis durant le prochain mandat, ou encore voie vélo régional.

"Vous êtes un démolisseur", lui a lancé Huguette Bello, faisant notamment référence à la suppression du projet tram-train porté par Paul Vergès durant sa présidence. Elle évoque aussi les 2 000 bus promis dont on a n'a " jamais vu la couleur" ou encore la guerre autour de l’accès au CHOR. La maire de Saint-Paul promet pour sa part un doublement des Car Jaune et sa gratuité pour tous, ce qui représente un budget de 18 millions d’euros selon elle, et la création de 800 emplois. Elle souhaite soutenir les projets de transport par câble portés par les intercommunalités. En ce qui concerne le train, c’est un projet qui viendra sur le long terme, indique Huguette Bello. "Nous ne voulons pas endetter la Région davantage qu’elle ne l’est déjà", explique-t-elle.

La maire de Saint-Paul utilise aussi le terme de "démolisseur" aussi en ce qui concerne la culture. Elle rappelle la transformation de la médiathèque Cimendef en conservatoire à rayonnement régional. "Vous avez fait un libricide, vous n’aimez pas la culture", a insisté la maire de Saint-Paul, soulignant que le budget de la culture avait été réduit de 75% durant le mandat de Didier Robert. Le président de Région estime au contraire que ce conservatoire est "un élément incontestable de structuration de la dimension culturelle de l’Ouest", indiquant que ce bâtiment va abriter un fond de livres créoles publiés par les auteurs Réunionnais. Au tour ensuite de Didier Robert de passer à l’attaque en visant la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, et le projet de l’ancienne municipalité de transformer le terrain de la prison Juliette Dodu en immeuble abritant des logements sociaux avant finalement de reculer.

Concernant la question de l’emploi, le candidat de l’union de la droite défend son bilan avec 170 nouvelle formations ouvertes en 10 ans ainsi que l’ouverture de deux écoles d’ingénieur (ESIROI et EPITEC). Le président de Région sortant souhaite une "modernisation de la formation" et la création d’une "plateforme entreprise citoyenne" offrant des bonifications aux entreprises qui "font confiance aux Réunionnais". Il promet la concrétisation durant le mandat du lycée de la mer ainsi que d’un lycée des métiers du tourisme.

Huguette Bello souhaite pour sa part mettre en place un fonds de soutien aux petites entreprises et un fonds d’amorçage pour les entreprises innovantes. Elle souhaite en parallèle une simplification des démarches pour "faciliter le parcours de demande". Elle veut également privilégier l’emploi local, à travers notamment le levier des subventions, la mobilisation des fonds européens et une harmonisation des compétences entre le Département et la Région. Elle évoque également le sujet de l’économie sociale et solidaire, souhaitant créer 5000 emplois durant le mandat dans le domaine de l’aide à la personne. Pour ce faire, elle veut accroître l’offre de formation pour ce secteur.

Sur la question des lycées, la candidate du rassemblement de gauche émet le souhait de " dynamiser " la construction de nouveaux lycées sur l’île, en lien avec l’Académie, estimant que Didier Robert n’a pas suffisamment agit sur ce sujet durant les 11 dernières années en ne construisant qu’un seul lycée, comparé au nombre de lycées construits durant les dernières décennies par les prédécesseurs de l’actuel président. "Vous avez le regard tourné vers le passé", lui a rétorqué l’élu de droite.



- NRL, continuité territoriale, POP, incinérateur... -

Les sujets polémiques que sont le chantier de la NRL, la continuité territoriale, le POP ou encore l’incinérateur de Saint-Pierre étaient forcément attendu, d’autant plus que Didier Robert ne cesse d’affirmer dans ses meetings que Huguette Bello, si elle arrive au pouvoir, cassera tout ces projets.

Une clarification de Huguette Bello était donc nécessaire. "Je ne démolis pas moi", a-t-elle insisté à plusieurs reprises.

En ce qui concerne le chantier de la Nouvelle route du Littoral, Didier Robert s’est défendu du retard pris par le projet du fait des procédures intentées par ses adversaires, visant de fait Huguette Bello appartenant à l’opposition régionale actuelle. Il évoque notamment le fait que son adversaire, en tant que députée, aurait financée une association "qui s’oppose au chantier de la NRL" à travers sa réserve parlementaire. Ce que confirme l’ancienne députée qui rappelle qu’elle utilise cette enveloppe pour financer de nombreuses associations.



Va-t-elle remettre en cause ce projet ? "Cette route, on va la terminer. On a inauguré une route qui ne mène à rien" tacle la candidate de gauche. Didier Robert, pour sa part, rappelle que 80% de la route est livrée et que les Réunionnais pourront circuler sur le viaduc d’ici la fin de l’année. Il souligne que la bretelle permettant de rejoindre la Grande Chaloupe depuis le viaduc est financée par l’Etat à hauteur de 17 millions d’euros pour 20 millions d’euros engagés. Il promet enfin que la route complète sera livrée d’ici "deux ans – deux ans et demi si le projet est maintenu dans sa forme actuelle".

Concernant la continuité territoriale, le POP ou encore le projet d’incinérateur dans le Sud, les deux candidats se sont exprimés pour une poursuite, "contrairement à ce qu’affirme Didier Robert concernant notre volonté de tout remettre en cause" a souligné la candidate de l'union de la gauche.

Huguette Bello et Didier Roebrt seront de nouveau en débat ce jeudi soir, cette fois sur le plateau télé d'Antenne Réunion.

www.ipreunion.com / [email protected]