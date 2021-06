Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le deuxième tour des élections régionales et départementales se tiendra ce dimanche 27 juin 2021. Comme la semaine précédente, Imaz Press sera en live toute la journée pour vous faire vivre en direct cette nouvelle journée électorale. Plus de 668.000 électeurs sont appelés aux urnes, bien qu'une abstention massive soit attendue. En effet, pour ce premier tour des élections, uniquement un Réunionnais sur trois est allé voter. Comme lors du premier tour, l'institut de sondage Sagis publiera pour Réunion la 1ère, Imaz Press et le JIR les estimations de participation à 18 heures 30, et les estimations de résultat à 20 heures (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

