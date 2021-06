- Régionales : Bello contre Robert, on refait le match -



Ce second tour aura une allure de revanche entre Huguette Bello et Didier Robert. En effet, en 2015, les deux adversaires s’étaient retrouvés dans la même configuration. Le duel avait tourné en faveur du président de Région sortant.



Pour rappel, au 1er tour ce dimanche 20 juin, Didier Robert a recueilli 31,10% des suffrages exprimés, devant Huguette Bello qui engrange 20,74% des voix.



- Départementales : 44 binômes pour autant de sièges -



Le second tour des départementales ne sera le théâtre que de duels. En effet, compte tenu du mode de scrutin et de la faible participation, il semblait très difficile de voir une triangulaire se former.



Rappelons que 3 binômes ont déjà été élus : Harry Mussard et Inelda Beausillon dans le canton 13 de Saint-Joseph, Serge Hoareau et Sabrina Tionohoué dans le canton 22 de Saint-Pierre 3, ainsi que Eric Ferrère et Louise Vimbaye dans le canton 1 de l’Etang Salé. Il reste donc 44 postes à pourvoir et autant de binômes sont en lice pour siéger au Palais de la Source.



- La participation scrutée à la loupe -



Sans surprise, le premier tour a été marquée par un très fort taux d’abstention (63,5%), un record pour ce type de scrutin, justifié par le désintérêt de la population, la crise sanitaire, et certainement le fait que le scrutin avait lieu le jour de la fête des pères. Les états-majors des différents candidats ont tenté, durant cet entre-deux tour, de mobiliser aux maximum les électeurs. A voir si cet effort se traduira dans les urnes.



Pour rappel, le taux de participation au second tour des régionales en 2015 était de 55%. Il était de 60% en 2010.



Lire aussi : Comment vous allez élire vos conseillers régionaux et départementaux

Lire aussi : Département, Région : qui fait quoi, pour qui et pourquoi