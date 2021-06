La maire de Saint-Paul, Huguette Bello a battu le président de Région sortant, Didier Robert, lors du second tour des élections régionales ce dimanche 27 juin 2021. Elle recueille 51,85% des voix, contre 48,15% des voix pour son adversaire. Elle devrait donc devenir, ce vendredi 2 juillet, la nouvelle présidente du Conseil régional. Elle sera aussi la deuxième femme à accéder à cette fonction, 28 ans après Margie Sudre. Comme au 1er tour, les grands gagnants de ce second tour sont l'abstention et les votes blancs et nul (Photo rb/www.ipreunion.com)

Didier Robert éjecté de son fauteuil et lâché par une partie de la droite

Après 2 mandats à la présidence de la Région, Didier Robert perd donc son fauteuil, devancé par Huguette Bello qui l’emporte avec 51,85% des voix. L’union de la droite et du centre autour de Didier Robert n’a donc pas permis à ce dernier d’engranger suffisamment de voix pour l’emporter.

Pire, Didier Robert semble avoir été lâché par une partie de la droite, à commencer par celle de Saint-Pierre où il est largement devancé par Huguette Bello (54,14% contre 45,86% pour Didier Robert) alors que dans le même temps, les candidats de la majorité municipale l’emportent très facilement sur les 3 cantons de Saint-Pierre.

Même punition à Saint-Leu (58,28% pour Huguette Bello), à l’Etang-Salé (54,27% pour Huguette Bello) où Jean-Claude Lacouture semble avoir peu goûté le soutien de Didier Robert à son collègue Eric Ferrère, aux Avirons (54,33% pour Huguette Bello), à Trois-Bassins (50,22% pour Huguette Bello), à Bras-Panon (50,5% pour Huguette Bello).

Avec une droite qui lave son linge sale en public, ce résultat semble peu étonnant. Les langues ont d’ailleurs commencé à se délier dès ce dimanche soir avec Nathalie Bassire qui a torpillé TAK et la stratégie de Didier Robert en direct sur Réunion1ère Téle alors que Didier Robert vantait une union "forte et sincère".

Didier Robert sauve tout de même les meubles à la Plaine des Palmistes (60,39%), à Salazie (58,16%), à Sainte-Marie (57,89%), à Saint-Philippe (56,07%) et à Sainte-Rose où le trait d’union Michel Vergoz réussit une nouvelle fois le meilleur score de l’ile en faveur de son poulain (61,75%), en vain. Si Didier Robert l’emporte au Tampon avec 55,17% des voix, son score est très loin des binômes gagnants aux départementales dont André Thien-Ah-Koon et Augustine Romano qui l’emportent sur le canton 25 avec 65,74% des voix.

Le président de région sortant paye aussi un bilan en demi-teinte marqué par les polémiques et retards autour du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, malgré l’inauguration en grande pompe d’un viaduc toujours fermé à la circulation. Cela, sans compter les différentes enquêtes préliminaires en cours, notamment celle relative à son cabinet pléthorique qui fait d’ailleurs l’objet actuellement d’un rapport de la Chambre régionale des comptes ou encore celle relative aux marchés de la NRL et qui date de 2015 ou encore celle relative aux marchés de la NRL et qui date de 2015. Sa récente condamnation dans l’affaire dite des musées régionaux a certainement pesé, dans un contexte de défiance à l’égard des élus condamnés.

Une analyse que ne semble pas reconnaître Didier Robert, mettant la faute de sa défaite sur "une campagne particulièrement violente et particulièrement dure".

Le rassemblement de la gauche fait le plein dans 16 communes

A contrario, Huguette Bello arrive en tête dans 16 communes sur 24, contribuant ainsi à cette large victoire de la maire de Saint-Paul. Si politique ne rime pas forcément avec arithmétique, il semble que la dynamique de l’union de la gauche a tout de même fonctionné, à mettre certainement sur le compte d’un camp qui a choisi de partir divisée sans s’attaquer (ou très peu) pour ne pas hypothéquer les chances d’un vrai rassemblement en vue du second tour. Contrairement à ce qu’affirmait Didier Robert ces derniers jours, c’est union "de confusion" a pleinement convaincu les Réunionnais qui ont majoritairement voté en faveur de Huguette Bello.

A noter les scores fleuves en faveur de la future présidente de Région à Saint-Joseph (67,47%), au Port (64,31%), à Cilaos (63,64%), à Petite-Ile (59,24%) ou encore à Sainte-Suzanne (55,4%). A noter aussi le bon chiffre de la maire de Saint-Paul à la Possession, avec 57,49% des voix. A Saint-Benoît, 53,62% des électeurs ont voté en faveur de Huguette Bello. Saint-Louis a également penché à gauche aux régionales avec 54,87% en faveur de rassemblement. L’Entre-Deux a également voté Huguette Bello, avec 56,26% des voix.

D’autres chiffres mériteront dans les prochains jours une analyse approfondie de certains maires, tout particulièrement à Saint-Denis où Didier Robert (54,81%) l’emporte largement face à Huguette Bello (45,19%). Erosion ? Sanction de sa volonté de se présenter aux Régionales ? En tout cas, ce score interroge fortement alors que, paradoxalement, aux départementales, les candidats soutenus par la municipalité font le grand chelem en l’emportant sur les 4 cantons de Saint-Denis.

Logique inverse à Saint-Paul où Huguette Bello l’emporte aux régionales avec 52,65% des voix mais ses candidats sont battus dans les trois cantons de Saint-Paul, respectivement par Cyrille Melchior et Adèle Odon (Saint-Paul 1), Aurélien Centon et Jeanne Hoarau (Saint-Paul 2) ainsi que Jean-François Nativel et Victorine Eglantine.



A Saint-André, Joé Bédier est le grand perdant de ce scrutin, puisque Didier Robert arrive en tête avec 50,18% des voix et le binôme qu’il soutenait, Eric Fruteau et Lyne Rose Anandin, est battu par le binôme Jean-Marie Virapoullé/Viviane Payet ben Hamida. Cette déconvenue est un signal extrêmement négatif pour le maire en place depuis seulement un an.

"C’est un nouveau cycle qui commence", a déclaré Huguette Bello dans sa première intervention, consciente de la "grande responsabilité" qui lui incombe désormais.

