Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 27 minutes

L'ex maire de Saint-Paul Huguette Bello a été élue ce vendredi 2 juillet 2021 officiellement nouvelle présidente du Conseil régional. Elle prend la place de Didier Robert, qui a tenu la tête de la collectivité pendant deux mandats. Huguette Bello appelle à une politique plus juste et solidaire, visant à réduire les inégalités sociales. Elle met au coeur des défis qui l'attendent le logement, la jeunesse, l'emploi ou encore la culture. Responsables politiques et autres la saluent et la félicitent pour cette élection. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

