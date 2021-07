Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 13 heures

Ça y est le troisième tour des départementales et de régionales s'est terminé ce jeudi 1er juillet et ce vendredi 2 juillet 2021 avec les élections des présidences : Cyrille Melchior pour le Département et Huguette Bello pour la Région. Fait inédit, deux Saint-Paulois vont diriger les deux plus grandes collectivités réunionnaises. Deux adversaires, Huguette Bello étant jusque là maire de Saint-Paul et Cyrille Melchior étant dans son opposition. Dès les premiers instants de ces scrutins, les deux présidents ont tout de même fait part de leur volonté d'une convergence pour travailler ensemble. Reste à concrétiser le voeu... (photo rb/www.ipreunion.com)

