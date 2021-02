Le Centre sécurité requin organisait une conférence ce mardi 16 février pour donner des détails sur sa stratégie en 2021, en présence du sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier. Parmi les annonces faites : la réouverture de trois écoles de surf et des projets de nouveaux bassins de baignade ou de pose de filets sur la côte ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le CSR a annoncé que trois écoles de surf allaient pouvoir rouvrir : Roches noires, Body bird et l'école de surf de La Réunion. Toutes trois sont fermées depuis l'arrêté préfectoral de 2013 au début de la crise requins.

Par ailleurs deux projets de bassins de baignade sont sur la table, à La Possession et Saint-Leu. Un projet de pose de filets est envisagé sur la baie de Saint-Paul.

Le CSR a aussi annoncé le projet de fin de pêche des petits requins tigre, qui seraient alors seulement marqués. Le centre envisage aussi un projet de pêche "loisirs" pour d'éventuelles ventes de chaire de requin dans le commerce. Il s'agirait bien sûr d'une pêche toujours encadrée, celle-ci serait ciblée sur les requins bouledogue. Pour savoir si la chaire est consommable - elle était interdite à la vente jusqu'ici à cause d'une toxine jugée dangereuse pour la santé - le centre va mettre en place "un test fiable qui permet de savoir sous sept jours si la chaire est bonne".

Niveau gestion, alors que le CSR a récemment signé un partenariat avec la préfecture et la Réserve marine, on apprend que le TCO et la Cinor vont peut-être intégrer le centre sécurité requin prochainement.

yb/www.ipreunion.com / [email protected]