Belle récompense pour Christine Salem. La prestigieuse académie Charles-Cros lui a décerné son "coup de coeur musique du monde" pour son album "Mersi". L'artiste réunionnaise a été distingué ce mercredi 10 mars 2021 los d'une cérémonie restreinte - crise sanitaire oblige -, au musée de Confluences à Lyon (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, depuis 1948, l'académie Charles-Cros dévoile tous les ans "le palmarès des Grands prix du disque consacrent ainsi les plus exceptionnels enregistrements sonores de toute nature, musiques anciennes, classiques, contemporaines, jazz, blues, chanson française, parole, et des musiques traditionnelles et musiques du monde" détaille le site musée de Confluences.

