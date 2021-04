Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre de sa mission de réduction et d'évaluation du risque requin à La Réunion, le Centre sécurité requin (CSR) a réalisé une série de vidéos à destination des usagers de la mer et plus particulièrement des surfeurs équipés d'un répulsif électrique contre les attaques de requin : un EPI (Équipement de Protection Individuelle). Nous publions ici le communiqué du CSR. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans le cadre de sa mission de réduction et d'évaluation du risque requin à La Réunion, le Centre sécurité requin (CSR) a réalisé une série de vidéos à destination des usagers de la mer et plus particulièrement des surfeurs équipés d'un répulsif électrique contre les attaques de requin : un EPI (Équipement de Protection Individuelle). Nous publions ici le communiqué du CSR. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)