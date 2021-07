Avec l'arrivée des vacances scolaires de l'hiver austral, le Centre Sécurité Requin (CSR) rappelle aux usagers de la mer de redoubler de prudence en cette période marquée par une augmentation de la probabilité mensuelle d'attaque. Nous publions ici le communiqué du CSR. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• SURF ET AUTRES SPORTS DE GLISSE :



Pour rappel, les activités nautiques sont autorisées exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque. À ce jour, deux dispositifs de sécurisation collective sont proposés aux usagers :



- Le dispositif Vigie Requin Renforcée propose aux surfeurs, un dispositif de sécurisation collective sur les spots de Trois-Bassins et Saint-Gilles. Toutes les informations des déploiements seront à retrouver sur leur page Facebook : Vrr Surveillance du Littoral et Instagram : vigiesrequin.



- La ZONEX de Saint-Leu avec l’association Leu Tropical Surf Team et sa Water Patrol sur les spots de la Gauche et de replis de la commune. Le dispositif demande aux usagers d’être équipé d’un équipement de protection individuelle (EPI), d’avoir une licence à jour délivrée par la Fédération Française de Surf et d’avoir signé la " charte de bonne conduite ".



Toutes les informations des déploiements seront à retrouver sur leur page Facebook : Leu Tropical Surf Team.



Le Centre Sécurité Requin rappelle que les conditions environnementales de pratique doivent rester le premier facteur de mise à l’eau, et que le port d’un Équipement de Protection individuelle (EPI) pour les pratiquants des sports de glisse ne peut en aucun cas justifier une mise à l’eau dans des conditions dégradées hors ZONEX.



• BAIGNADE :



- Les zones de baignade en mer avec filet de protection : sur les plages de Boucan-Canot, de Roches Noires et de l’Étang-Salé.



- Les autres bassins de baignade en mer : de Boucan canot, Manapany, Grande-Anse, Saint-Philippe.



Le Centre Sécurité Requin continue de collaborer avec ses partenaires pour élargir l’offre de sécurisation collective pour les usagers de la mer sur l’ensemble de l’île. Il compte sur la vigilance de toutes et tous en cette période de risque important.