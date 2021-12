Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Un filet anti-squale installé dans le lagon de Saint-Pierre a été aperçu par des baigneurs et l'Association citoyenne de Saint-Pierre vendredi 24 décembre 2021. L'association dénonce une pose "en missouk" et un dispositif qui dégrade l'environnement, alors que plusieurs poissons se sont coincés dans le filet. Le Centre sécurité requin (CSR), à l'origine de cette décision, annonce que le filet a été retiré dès le lendemain et garantit que les prises accessoires prises dans le filet ont été relâchées. (Photos : Association citoyenne de Saint-Pierre)

