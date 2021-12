Ce mardi 28 décembre 2021, la préfecture de La Réunion a autorisé pour deux ans les prélèvements de requins. Seuls les bouledogue et tigre sont concernés. Ces derniers seront prélevés sur le littoral de plusieurs communes de l'ouest : Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu et l'Etang-Salé. Les opérations ciblées seront réalisées par le Centre sécurité requin. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les opérations de prélèvement seront autorisées dans un rayon d’un mille nautique soit 1.852 mètres, "autour du lieu où s’est produit chaque observation" précise l’arrêté préfectoral du lundi 28 décembre. Celles-ci se dérouleront "dans les zones de protection renforcée de niveau 2A et hors platiers récifaux". Seules les deux espèces connues à La Réunion pour avoir attaqué des usagers de la mer seront prélevées, à savoir les requins bouledogue et tigre. "Les prises accessoires et les espèces vivantes de requins autres que celles visées sont systématiquement relâchées" assure la préfecture.



- Les squales seront pêchés via la palangre ancrée -

Les opérations de prélèvement se dérouleront de jour comme de nuit "à partir du jour et de l’heure à laquelle l’opération est fiabilisée". Elles prendront fin à l’issue de 48h. C’est le GIP Centre sécurité requin qui sera en charge de ces opérations. Celles-ci se feront "au moyen de la technique de palangre ancrée" à la verticale, c’est-à-dire que les requins seront prélevés à l’aide d’une ligne disposée à la verticale dans l’eau. De nombreux hameçons y étant attachés permettront de prélever les poissons ciblés.

Les différentes opérations seront suivies via géolocalisation et seront filmées notamment pour le déploiement des engins et des captures de spécimens. "L’ensemble des données relatives aux positions et horaires de pêche, à l’état des appâts et aux captures réalisées sont capitalisées et partagées avec le GIP RNMR" indique la préfecture.



- Des résultats partagés avec la population -



Des observateurs et garde du GIP RNMR (Groupement d’intérêt public Réserve naturelle marine de La Réunion) seront d’ailleurs formés pour les opérations de prélèvements. Ils veilleront également au respect des conditions d’intervention. L’arrêté préfectoral précise que le GIP Centre Sécurité Requin communiquera "l’ensemble des démarches menées et les résultats de l’opération ciblée" aux Réunionnais.e.s. Un requin bouledogue mâle de 2,85 mètres avait d'ailleurs été prélevé le mardi 5 octobre par le Centre sécurité requin.

Une confusion résidait sur la pêche aux squales en novembre dernier. Des associations environnementales avec Sea Sheperd en tête, avaient saisi le tribunal administratif pour réclamer la suspension d'un arrêté sur la période 2021-2023. Celles-ci ont obtenu gain de cause uniquement car ce dernier ne respectait pas les délais réglementaires de consultation publique. L'arrêté de 2019-2021 quant à lui se poursuit bien jusqu'au 31 décembre. Il permet de ce fait la continuité des prélèvements de requins. La pêche aux squales ne s'est donc jamais interrompue dans cette période.



Lire aussi - Crise requins : 11 personnes tuées en 8 ans

30 attaques de requins dont 11 mortelles ont été recensées à La Réunion depuis 2011. La dernière en date remonte au jeudi 9 mai 2019. Kim Mahbouli, un surfeur expérimenté de 28 ans a eu la jambe arrachée par un requin à Saint-Leu. Pris en charge par les secours, il est décédé des suites de ses blessures.

