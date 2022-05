Si en mai, Cannes a son festival, le coeur de La Réunion bat lui, au rythme du Leu Tempo. Ici pas de Croisette surfaite, mais un festival authentique mêlant art vivant et spectateurs de tous bords dans le kartyé trwa lèt, sans artifice avec en point d'orgue une fèt dann somin, où artistes, échassiers, cracheurs de feu, fanfare, associations défileront demain soir en centre-ville et arpenteront l'avenue Général Lambert pour une joyeuse traversée qui s'annonce juste magique. Voilà qui fera du bien, après deux ans de disette à cause du Covid. Zot i koné ousa i fo bougé ! (Photo rb/www.ipreunion.com)

Coupez !

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022 / Film d'ouverture.

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

Un divertissement plutôt enlevé qui séduit par sa proposition de scénario revisité, son montage judicieux et sa lecture à plusieurs niveaux.

Cinépalmes, durée 1h51

Détective Conan : la fiancée de Shibuya

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato.

Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe il y a trois ans. Au même moment, l'auteur de ces attentats s'évade de prison. Coïncidence ? Pour venger son camarade de classe, le détective Furuya alias Toru Amuro part à la recherche du fugitif qui lui tend un piège.

Conan retrouve Amuro avec une bombe autour du cou dans un abri souterrain. Amuro lui raconte que 3 ans plus tôt, ses camarades de l'académie de police ont rencontré à Shibuya "Plamya", un poseur de bombe. Une ombre inquiétante plane sur Conan et ses amis. Le carrefour des destins s’embrase, Halloween se transforme en parade enragée !

Fidèle à l’univers de la saga, le long-métrage reprend l’ambiance musicale jazz caractéristique des aventures du détective. Le film oscille entre humour, amour et enquête, sans décevoir les attentes des fans grâce à une intrigue complexe.

Ciné Cambaie, durée 1h50

J’adore ce que vous faites

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Derrière la comédie, une réflexion sur la solitude : celle d’une star et d’un fan, aux deux extrémités de la réussite et de l’échec social.

Cinépalmes et Ciné Cambaie, 1h31

L’affaire Collini

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter.

Quand l’Allemagne moderne affronte les fantômes oubliés de son passé nazi.

Cinépalmes, 2h03

Salle Georges Brassens

Humour Comik 19

Véritable contre-pied de la situation sanitaire, Les Comik-19 s’emparent de l’actualité pour proposer au public un nouveau rendez-vous avec le virus… qui fait rire ! Au programme, un zembrocal humoristique avec Titi Le Comik, Maroni, Les Cabix, Ton Cousin, Mika H, Brice Liie, Soukouss Combat, Tony Boyer, Christian Dorseuil et Ruddy le Bavard. Le tout mixé par DJ M’Rick.

Vendredi 20 mai, 20h

Saint-Leu

Le Festival Leu Tempo signe son grand retour avec la super Fèt dann somin ce samedi 21 mai.

Toute la programmation à retrouver sur le lien suivant : www.lesechoir.com

Lespas

Concert classique Zoran Imsirovic

L’artiste est constamment à la recherche de nouvelles façons de rapprocher la musique du public. Il a fondé le festival de piano " Piano Summer " – le plus grand festival de piano d’Europe du Sud -, ouvert la série de concerts Classic dans le club, joué dans des lieux spéciaux comme Bahnwärter Thiel, Wanda Circus à Munich ou interprété “Music for 6 Pianos” de Steve Reich sous la direction de la Pinakothek der Moderne. Cette recherche de nouvelles voies se reflète dans son jeu authentique et très personnel.

Vendredi 20 mai, 20h

Vavang’Art

Concert combo jazz et chansons péi Kombo

Formé autour de Mélanie Bourire, chanteuse, compositrice et percussionniste, avec Lise Van Dooren aux claviers et Frank Paco à la batterie, KoMBo redessine les contours de la chanson réunionnaise à la manière des combos de jazz. C’est un voyage où les harmonies comme les rythmiques sont exigeantes mais où les paysages musicaux se laissent contempler sans effort.



Vendredi 20 mai, 19h30

Concert maloya nomade et dîner concert avec Saodaj

Depuis 2012, le groupe bâtit un maloya nomade en s’étoffant continuellement de nouvelles influences. Composée de polyphonies vocales, de percussions réunionnaises et d’instruments mélodiques tels que le violoncelle, la musique de Saodaj questionne à travers la langue créole et française, les beautés et les dérives de notre monde.

Samedi 21 mai, 19h30

Concert échecs et musique Dalon Jazz Band

La rencontre des échecs et du jazz. Parties amicales d’échecs (tous niveaux bienvenus, matériel sur place) et concert par " Dalon Jazz Band " suivi d'une Jam Session.



Dimanche 22 mai, 16h30

Le Zinc

Concert hip hop Rare Grooves / Karl Hungus et Fred Krom

Karl Hungus etFred Krom, en extérieur, en plein milieu du Leu Tempo Festival, ou comment enjailler le sud de Saint-Leu !

Vendredi 20 mai, 18h

Chateau Morange

Concert fonnkèr Salangane

Sur le fil d’une poésie créole, c’est l’île de La Réunion et ses histoires qui vous sont racontées. La famille, le respect et l'amour, voici les valeurs dont s’inspirent les textes de Salangane. A travers ses mots, cris et murmures, Stéphane Gaze exprime de façon sensible toutes ses émotions, son Fonnkèr. Ses paroles s’accompagnent d’instruments originaux comme le m’bira (clavier zimbabwéen), le roulèr (tambour basse réunionnais), les congas (percussions afro-cubaines), le violon, le kora (cithare africaine). Une musique de rencontre et de partage qui invite le public à s’ancrer dans leurs souvenirs autour d’un dialogue vivant et sensible.

Vendredi 20 mai, 19h

Le Bisik

Concert jazz Xperianz René Lacaille Quartet

Après quatre ans d’absence, René Lacaille revient accompagné d’un quartet de choix. Dans l’histoire des musiques de l’océan Indien, René Lacaille est un monument qui a su réinventer tout au long de sa carrière les sonorités de son île à travers le monde. L’artiste nous fera découvrir à cette occasion unique son projet " Bassin Dial ". Un projet né de sa collaboration régulière avec Pascal Futol, son compagnon de concerts depuis des années.

Vendredi 20 mai, 20h30

La Cerise

Concert fête de la Bretagne avec B.A.C.K, groupe de Quimper

C'est le grand retour de l'accordéon de Thierry Beuze avec la voix d'Armel An Héjet et la flûte de Malo Carvou, accompagné au cistre par Malo Kervern. Une musique acoustique, résolument au contact direct du public, qui ne laissera plus vos pieds tranquilles ! Au préalable, une session bretonne qui permet aux musiciens de jouer ensemble et de partager des thèmes du répertoire breton.

Vendredi 20 mai, 19h30

Concert soul funk The Bingo Club

The Bingo Club, c’est tirer le bon numéro de la Soul et du Funk. Ils reviennent à La Cerise, les bras chargés de cadeaux musicaux.

Samedi 21 mai, 20h

Théâtre brunch spectacle Bonjour vous allez où ? (Épopée d’une auto-stoppeuse)

Poussée par une crise existentielle aiguë, Julia, trentenaire, s’élance vers l’inconnu... De propositions indécentes via google translate à l’expérimentation de propagande turque en passant par une frontière interminable, elle vous embarque avec humour et légèreté dans son épopée rocambolesque !

Dimanche 22 mai, 11h

Le Toit

Concert musiques africaines Djigoni

Musique, chants et cordes africaines, les 6 musiciens de Djigoni reprennent des airs traditionnels de l'Afrique rythmés par le doussou n'goni.

Vendredi 20 mai, 20h30

Concert trip hop Mù

Mù distille un univers onirique empreint de féminité où les barrières entre les styles sont volontairement floues. Avec sa musique polymorphe et métissée, elle propose une partie de cache-cache à visage découvert sur ses chemins de traverse. Elle change de peau comme bon lui semble dans un univers suspendu, entre rêve et prélassement. Entre électro, pop, rock et trip hop et pop embrumé.

Samedi 21 mai, 20h30

Théâtre Les Bambous

Concert La voix des cœurs

Composé de six percussionnistes, cinq chanteurs et un chœur de jeunes comoriens de Saint Benoît, Aswatul Qulub, " Les voix des cœurs " en arabe, est né pour sublimer les paroles des chants traditionnels, présents dans les mariages, et les événements culturels, et faire comprendre et partager l’émotion que cela suscite dans les cœurs. Aswatul Qulub veut proclamer une idée de vivre ensemble à travers sa musique orientale.

Samedi 21 mai, 19h

Le Kabardock

Concert Black T birthday

On l’a connu avec Klan United, puis le kolektif KFA, les 3T, avant que sa route ne croise la Mafia Endemik et un certain DJ Sebb… Depuis, l’histoire, vous la connaissez : " Ral sah ", tube imparable, déboule et met tout le monde d’accord, de la kour matante aux dancefloors.

Vendredi 20 mai, 20h30

Concert Électropicales Le Club : Lazy Flow et Sylvère du collectif La Créole + Lan K + Virtual Malicia + Aurélie Zemire

"Le fait d’entendre de la musique très fort et de voir des danseurs et danseuses s’éclater dessus, dans une ambiance hyper tamisée suffit à ressusciter une myriade d’émotions quasiment oubliées ".

Samedi 21 mai, 19h

La Cité des Arts

Concert maloya évolutif Grèn Sémé

Grèn Sémé, c’est une balade en apesanteur sur fond de rock écorché et sensible. Toujours fidèle à l’héritage péi, le groupe mêle avec subtilité un blues ternaire aux sonorités de l’océan Indien. Le maloya “évolutif” de Carlo De Sacco & co est une musique résolument mouvante et infusée qui ne cessera de vous surprendre !

Samedi 21 mai, 20h

Bal la poussière Kiki scène édition

Le Bal la pousièr se définit comme un bal populaire ou la communauté créole se retrouve pour faire la fête ensemble. Pour cet évènement nous allons mélanger notre "kreolité" avec la ballroom Culture pour créer un mélange explosif.

Dimanche 22 mai, 18h

Le Passage du Chat Blanc

Concert rock Nø Comment

Le crédo des artistes : dire un maximum de conneries avec le plus grand sérieux. C’est dire la profondeur d’un propos parodique (RIP Rivers) qui communique aux plus coincés du séant une bougeotte qu’électrise volontiers la présence de Careen, chanteuse multi-vitaminée du groupe.

Samedi 21 mai, 20h

La Fabrik

Théâtre Konpani Ibao et Cie Karanbolaz / Marathon Kapor

La Konpani Ibao et la compagnie Karanbolaz ont fait appel aux experts du rakontaz, Sully Andoche et Véronique Insa, pour réécrire le scénario des 12 Travaux d’Hercule. Adapté à La Réunion, le mythique Hercule devient Kapor. Chaque épisode, une histoire à part entière, est alors raconté par deux conteurs. Dans cette fable en 12 épisodes, nous suivons les aventures d’un même héros.

Dimanche 22 mai, 10h

Le Choka Bleu

DJ Set Open Air Réunion Sonore

En format festival avec 2 scènes - Show light - Son VOID avec @Playasound - Animation feu - Goodies - Tente bédouine. Et plusieurs surprises…

Dimanche 22 mai, 17h

Rondavelle les Filaos

Concert Maloya Mandingue / Madiakanou

Madia est tombé tout petit dans la marmite à riz du maloya puisqu’il a 11 ans lorsqu’il rejoint le groupe du légendaire Gramoun Lélé, son oncle. Plus tard, il intègre le CRR pour y suivre, durant 8 ans, l’enseignement des percussionnistes Jean-Luc Ceddaha et Nicolas Moucazambo, qui l’initient aux langages rythmiques africains.

Après avoir complété sa formation en métropole, et découvert et travaillé le kamélé n’goni, Madia multiplie les collaborations sur l’île (Gramoun Sello, Grèn Semé, Tiloun, Votia…) et joue avec ses cousins Urbain et Willy Philéas dans leurs groupes respectifs. En 2002, il accompagne à nouveau Gramoun Lélé dans ses dernières tournées.

Dimanche 22 mai, 18h30

Rondavelle Tiroule

Concert Romans non-galizé Rényoné / Mouvman Alé

Défini par son leader, Franswa, comme du "romans non-galizé rényoné", le groupe Mouvman Alé présente une chanson réunionnaise soft-expérimentale. La profusion de sons, la diversité des styles et l'énergie de ses membres sont les ingrédients d'un univers musical qui paraît sans limite. A travers ses chansons, Franswa et ses complices parcourent un pays qui est à la fois libre, créatif et puissant.

Dimanche 22 mai, 19h30

Auditorium de la Cité du volcan

Dimanche 22 mai, 15h30

Salle Georges Brassens

Concert musiques méditerranéennes Sonatine

Montez sur le tapis volant, frottez la lampe et laissez-vous porter par les effluves enivrantes des 1001 nuits vers un voyage autour de la Méditerranée…

Mardi 24 mai, 19h30

Danse Alexa Althiery et Cédric Marchais : Parmi le cri des loups, on n’entend pas le mien

Cette pièce interroge la place de l’individu au sein d’un groupe fondateur, sa sortie de celui-ci, ainsi que l’ouverture que cette nouvelle " solitude " lui propose. La force du groupe peut venir de l’effacement des personnalités des membres qui le composent. Lorsque le groupe se délite ou qu’un individu en est exclu, quel cheminement pour se reconstruire ? Quels nouveaux possibles s’offrent à lui ? On voit alors un personnage indéfini traverser chaque volet, étape d’un parcours identitaire, vital et instinctuel.

Vendredi 27 mai, 19h

Théâtre Les Bambous

Cirque Les rois vagabonds : concerto pour deux clowns

Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

Mercredi 25 mai, 17h

Lespas

Conférence L’autonomie alimentaire à La Réunion: constat et risques / Une conférence de Simon Vienne

Constat : dégradation des taux de couverture, augmentation de la demande, état sanitaire…

Les risques : ruptures et défaillances des approvisionnements, impact du risque climatique…

Mercredi 25 mai, 18h30

Projection du film Drive de Nicolas Winding Refn

Lors de cette soirée, l’auteur-réalisateur Benjamin Guéniot nous présente le film Drive, un thriller réalisé par Nicolas Winding Refn (2011 – 105”). Il abordera la façon dont NWR a réussi à sublimer un scénario sommaire et un univers hyper esthétisé pour en faire un film d’auteur porteur de sens et d’émotions.

Vendredi 27 mai, 19h

Concert René Lacaille et Pascal Futol : Bassin Dial Quintet

Dans l’histoire des musiques de l’océan Indien, René Lacaille est un monument qui a su réinventer tout au long de sa carrière les sonorités de son île à travers le monde. L’artiste nous fera découvrir à cette occasion unique son projet " Bassin Dial ". Un projet né de sa collaboration régulière avec Pascal Futol, son compagnon de concerts depuis des années.

Vendredi 27 mai, 20h

Kabardock

Concert rap trap Oboy

Rien n'arrête Oboy. Après le succès de son premier album, Omega, tout juste sorti en 2019, le rappeur franco-malgache revient déjà, avec un nouvel opus encore plus personnel et introspectif, No Crari. Un titre certifié diamant, des collaborations avec Jorja Smith, Koba LaD, D-Block, Aya Nakamura... le héraut du mumble rap tient bien en main les rênes de sa carrière, et n'est clairement pas prêt à lâcher l'affaire.

Mercredi 25 mai, 20h30

Vavang’Art

Concert world jazz / Tapas musicales avec Your X Tet

Avec Youric Delacuvellerie / guitare Juan Pablo Aispuro / contrebasse, Eric Lucilly / Batterie.

Jeudi 26 mai, 20h30

Concert musique des Balkans / Tapas musicales avec Sonatine

Un voyage exploratoire des musiques orientales et méditerranéennes. Une pérégrination sonore au cœur des compositions traditionnelles de cette autre mer.

Vendredi 27 mai, 19h30

La Cerise

Improvisation Les mardis de l’impro : De Maat

Martin De Maat est un des précurseurs de l'improvisation américaine à Chicago, où il a enseigné toute sa vie au prestigieux Second City. Son format "Duo" est simple et beau, inviter deux improvisateur.ice.s à jouer une scène de 10 minutes, piochée au hasard du chapeau. 12 Improvisateur.ice.s - 6 Duos - 1 chapeau - 1 heure.

Jeudi 26 mai, 20h

Concert Mounawar

Curieux de nature, Mounawar n’a aucun interdit musical et s’ouvre à toutes les musiques du monde. Nourri des expressions traditionnelles qui ont habité son enfance telles que le Twarab et le M’godro, qui lui donnent sa singularité et son grand sens de l’improvisation, Mounawar va aussi s’abreuver aux sources du rock, du blues, du funk, voire de la folk, mais toujours avec une approche hautement énergique et débridée. N’oubliez jamais que son lieu d’expression favori, ça reste avant tout la scène : showman dans l’âme, ambianceur devant l’éternel, un concert de Mounawar est toujours synonyme de générosité et de partage.

Vendredi 27 mai, 20h

Théâtre sous les arbres

Concert soliloker : I kri aou dann bwa

I kri aou dann bwa rapproche le monde d’aujourd’hui de l’histoire de La Réunion : croyances, respect de l’autre, tolérance… En évoquant le rapport au divin et la quête d’un retour aux sources, Solilokèr fait fleurir notre héritage " an poundiak ".

Vendredi 27 mai, 19h

L’école des créateurs

Improvisation Les mardis de l’impro : Improvaganza et Trio (Mark Jane)

- Improvaganza : Des comédien.ne.s se donnent des défis pour créer sur place des scènes avec vos suggestions.

- Mark Jane présente Trio…1 comédien et 2 membres du public qui improvisent une histoire ensemble pendant 1 heure.

Vendredi 27 mai, 19h30

La Cité des Arts

Concert reggae Kom Zot (avec Rahman en première partie)

Kom Zot, pionnier du reggae “Made in Réunion”, a vu le jour dans le quartier du Chaudron en 1991. Pour fêter ses 30 ans de carrière, le groupe revient sur la scène du Fanal avec son nouvel album “Tynbo Lansor”. Un album soutenu par une tournée spéciale qui illustrera l’engagement social du groupe. Cette tournée développée en partenariat avec le collectif Dalons La Pintir et l’association Koulèr Lo Kèr, associera musique, art et maraudes.

Vendredi 27 mai, 20h

M’La Compagnie

Concert rockabilly Mother Slapping Orchestra

Une guitare tranchante, une contrebasse qui claque et une batterie qui galope, et il y a la voix aussi, une vraie voix qui va du crooner au punkisant selon les besoins et ça donne déjà une indication sur l'éventail de styles déployés ici.

Vendredi 27 mai, 20h

Le Kerveguen

Concert moloya Kaloubadya - 10 ans

L’aventure Kaloubadya a débuté il y a 10 ans avec un groupe d’amis. Un virage à 180°, une conversion à l’authentique qui provoque un changement chez Bernard Ichaye délaissant les oripeaux " street " et le pseudonyme de Benjam pour revendiquer un maloya bandé dont l’ambition déclarée est de faire trembler la tôle.

Vendredi 27 mai, 21h

Le Choka Bleu

Concert Ziskakan

Ziskakan est un groupe musical qui, depuis 1983 et la sortie d'un double album, Péi Bato Fou, est connu et reconnu par le public réunionnais mais également par un public de plus en plus large. La chanson éponyme qui donne son nom à l'album a été écrite par Axel Gauvin.

Vendredi 27 mai, 21h