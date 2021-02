Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire et l'apparition des variants britannique et sud-africain, il est plus que jamais nécessaire d'unir nos forces et de poursuivre les efforts déployés jusqu'à présent pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 et éviter que le taux d'incidence n'atteigne des taux critiques, qui immanquablement aboutirait à un durcissement des mesures annoncées mercredi 03 février par le Préfet" annonce la mairie de Saint-Denis. Une opération de dépistage populationnel (tests PCR) est donc organisée le dimanche 7 février 2021 de 8h à 11h au Marché Forain du Chaudron (Photo d'illustration rb/www.ipreunion;com)

