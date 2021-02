Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Le samedi 13 février 2021, Saint-Denis accueille son troisième marché aux fleurs et aux plantes. Cet événement se tiendra de 9h à 16h30 sur la place Paul Vergès. Les professionnels de la fleur, du végétal et de la décoration fleuristes présents accueilleront le public pour partager leurs conseils pour un jardinage réussi et proposeront à la vente des bouquets, des plants, des aromates, des suspensions et autres contenants dédiés à aux espaces extérieurs et intérieurs. La journée sera animée par Deejay LSK (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le samedi 13 février 2021, Saint-Denis accueille son troisième marché aux fleurs et aux plantes. Cet événement se tiendra de 9h à 16h30 sur la place Paul Vergès. Les professionnels de la fleur, du végétal et de la décoration fleuristes présents accueilleront le public pour partager leurs conseils pour un jardinage réussi et proposeront à la vente des bouquets, des plants, des aromates, des suspensions et autres contenants dédiés à aux espaces extérieurs et intérieurs. La journée sera animée par Deejay LSK (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)