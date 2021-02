La mairie de Saint-Denis a signé ce lundi 15 février 2021 quatre conventions de partenariat portant sur l'insertion, la formation et l'accès à l'emploi. "Ces convention s'inscrivent dans la mise en place par la Ville d'une politique d'accompagnement global intégrant toutes les dimensions de l'insertion et de la formation professionnelle" précise la mairie

L'une des quatre conventions signées ce lundi porte sur un partenariat entre la ville de Saint Denis et le groupe Burger King. "Cette convention est positive pour la dynamique de l'emploi sur Saint-Denis" commente Philippe Lariche dirigeant de la franchies de fast food pour l'océan Indien. En permettant "de trouver une synergie entre les différents opérateurs : chambre des métiers, chambre de commerce et la Ville notamment ce partenariat est intéressant autant pour les entreprises que pour les demandeurs d'emploi" estime-t-il.

Pour Frédéric Nicolas, directeur territorial nord-est de Pôle emploi, ces partenariats marquent avant tout "l'engagement de la commune d'associer le pôle emploi aux implantations et ouvertures d'entreprises sur son territoire". L'idée est "d'anticiper les besoins de recrutement des entreprises" afin de mieux répondre à leurs attentes, explique Frédéric Nicolas. "Ainsi entre 120 et 150 demandeurs d'emploi ont été présélectionnés" selon leur profil pour le recrutement de Burger King" précise--t-il.

L'engagement de la ville de Saint Denis en quelques chiffres

"En plus des conventions de partenariat, la ville de Saint Denis favorise l'accès à l'emploi au travers différents moyens. Ainsi 500 contrats en lien avec la trentaine de chantiers d'insertion inaugurés sur les 20 quartiers du territoire dionysien et de Parcours emploi compétences (PEC) ; 500 bénéficiaires de contrats subventionnés par la ville de Saint Denis en moyenne par an ; 450.000€ de budget consacrés au soutien des acteurs locaux impliqués dans l'insertion professionnelle des dionysiens ; 255.000€ de budget alloués au prolongement du Plan local pour l'insertion et l'emploi" note la mairie de Saint-Denis.

La collectivité ajoute "avec 13% des jeunes de moins de 25 ans touchés par le chômage à La Réunion, La ville de Saint Denis met tous les moyens possibles pour faciliter l'accès à l'emploi des réunionnais. Un premier moyen financier, avec plus des deux millions d'euros accordés chaque année à la formation et l'emploi des jeunes dionysiens. Un second moyen logistique, avec notamment ces conventions de partenariat signées ce lundi 15 février qui permettront de mettre en lien demandeurs d'emploi, entreprises, organismes de formation et le pôle emploi.

yb/www.ipreunion.com / [email protected]