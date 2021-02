Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

La deuxième partie de l'exposition photographique "Le grand chemin" est présentée à la Cité des arts du 20 février au 17 avril 2021. Une vingtaine de photographes et un créateur sonore mettront à l'honneur les différentes villes et leurs habitants qui bordent la rue du Maréchal Leclerc, anciennement la rue du Grand Chemin. Issus de plusieurs pays différents, ces artistes retranscrivent à travers leurs oeuvres les pratiques et relations humaines de divers quartiers populaires tels que le Bas de Maréchal Leclerc, le Quadrilatère océan, Jeumont, le Butor, Patate à Durand, Sainte-Clotilde ou encore le Chaudron. (Crédit photo : Cité des arts)

