La mairie de Saint-Denis donne rendez-vous pour un don de sang gourmand à la salle polyvalente ce dimanche 21 février 2021 de 9h à 15h. Un événement organisé avec la Table ronde française. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'établissement français du sang. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Rendez-vous annuel incontournale organisé par l’EFS La Réunion en partenariat avec la Table Ronde Française 240 de Saint-Denis, le don gourmand sera de nouveau à l’honneur ce dimanche 21 février à la mairie de Saint-Denis. Donneurs et futurs donneurs sont attendus !

Qu’est ce que le don gourmand?

Depuis près de 14 ans, La Table Ronde Française met au service du Don de Sang son engagement pour sensibiliser le grand public à l’importance de ce geste citoyen et fidéliser les donneurs.

Un objectif : Offrir aux donneurs du jour une expérience gourmande au travers d’une collation améliorée dans le respect des gestes barrières. Cette année encore de nombreux partenaires se sont mobilisés : Les Toques Blanches, Gastronomic, Cake Custom, A la Bonne Viande, Le Stella Traiteur, L’école de l’hotellerie et de la Restauration Vatel.

Une belle façon de faire un geste noble en donnant son sang et de passer un agréable moment gustatif.

Donner son sang pour sauver des vies

A la Réunion, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges

Comment s’inscrire pour cette collecte ?

La prise de rendez-vous est encouragée pour faciliter la gestion des flux. Les donneurs peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante

- Par téléphone : au 0262 90 53 92

Quelles mesures de sécurité sont prises sur les lieux de collecte ?

L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières, en particulier le lavage des mains, qui sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes et une gestion de flux est faite. Les personnels de collecte, les bénévoles et les donneurs sont équipés de masques.