Du lundi 22 au samedi 27 février 2021, l'école universitaire de management - institut d'administration des entreprises (IAE) ouvre ses portes virtuellement en raison des conditions sanitaires actuelles. Les étudiants titulaires d'un bac +2 / bac +3 auront la possibilité de découvrir les différents cursus supérieurs en management de bac +3 à bac +5. Les étudiants sont également invités par l'IAE à poser leurs questions lors des webinaires organisés de 18h à 20h tout au long de la semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans son communiqué, l'IAE indique que "le public pourra découvrir le contenu des formations grâce à des vidéos de présentation qui sont en ligne sur le site internet de l’école.

Pour découvrir le programme et participer aux portes ouvertes, l’IAE Réunion invite les étudiants à se rendre sur leur site.

Pour rappel, l'école de management propose 19 cursus de la troisième année de licence jusqu'au doctorat. Les grands domaines de compétences représentés sont le management d’entreprises, la comptabilité et la finance, le marketing et les ressources humaines. Les différents cursus de l'IAE permettent des débouchés dans le tourisme, la santé, la grande distribution et l’économie sociale et solidaire.

L'IAE indique que "ces cursus sont proposés sous différents formats, adaptés à la poursuite d’études des jeunes mais également à la montée en compétence des professionnels et des demandeurs d’emploi : formation classique en journée, en alternance ou en cours du soir."

L’école de management de l’Université de La Réunion propose des diplômes de niveau Bac+3 et Bac+5 avec des frais d'inscriptions réduits (243€ euros pour une année de Master pour les étudiants non-boursiers, gratuit pour les étudiants boursiers).

L’école de management de La Réunion affiche un taux de réussite de 85% et un taux d’insertion professionnelle de 91% deux mois après le diplôme.

www.ipreunion.com / [email protected]