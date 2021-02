Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 9 heures

"Associations, vous êtes engagées en faveur de la cohésion sociale, du cadre de vie, de l'accès à l'emploi et de la citoyenneté au coeur des quartiers ? Nous aussi ! La Ville de Saint-Denis vous accompagne pour concrétiser votre projet" écrit la mairie dionysienne dans un communiqué. "L'objectif est d'accompagner les associations porteuses de projets dans la réalisation d'actions permettant de répondre aux enjeux rencontrés dans les quartiers : améliorer le cadre de vie et l'environnement, répondre aux besoins des habitants tant en matière de prévention éducative et environnementale, redynamiser le développement économique en facilitant l'accès à l'emploi ou développer la citoyenneté au travers d'instances visant à faire émerger la participation collective" précise la mairie. Les projets peuvent être déposés jusqu'au 16 mars 2021

