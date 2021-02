Alors que l'intégralité des mesures sanitaires est strictement respectée à la Mairie de Saint- Denis pour la tenue du Conseil Municipal du samedi 27 février 2021, et sans même avoir pris la peine de vérifier par eux-mêmes, les membres du groupe de l'opposition Saint-Denis 2026 annoncent par voie de presse le boycott du conseil municipal. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Au moment où Madame Nadia Ramassamy démissionne de ses fonctions de conseillère municipale de l’opposition, alors qu’elle n’a assisté à aucun conseil municipal et ne s’est pas fait représentée pour les trois derniers, que l’élue lui succédant, Madame Samia Nakhuda, elle-même remplacée par Jean-Pierre Haggai, pour avoir également démissionné en refusant de siéger, et que Monsieur Didier Robert ne s’est rendu qu’à deux conseils municipaux sur six depuis le début de la mandature, les véritables raisons de ce boycott interpellent.

Nous sommes convaincus qu’il est fondamental – tant que les conditions sanitaires le permettent – de maintenir la tenue du conseil municipal en présentiel, afin de garantir le débat démocratique.

La majorité, pour sa part, est tout à fait disposée à faire intervenir un huissier pour attester du respect des mesures sanitaires en vigueur et du strict respect des gestes barrière.

La majorité municipale de la ville de Saint-Denis