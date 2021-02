Au coeur de la démocratie représentative, le prochain Conseil municipal de la ville de Saint-Denis de La Réunion aura lieu le samedi 27 février 2021 à partir de 9h00. Il se tiendra à la salle du Conseil (polyvalente) de l'Hôtel de Ville. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Lors de cette première séance de l’année, 43 propositions seront débattues. Parmi celles-ci, huit propositions phares seront examinées :

- Le lancement de la Licence Sportive et Solidaire pour les 2-11 ans

- La Validation du Pass’Animation pour favoriser engagement citoyen et formation des jeunes

- La création d’une adhésion usager pour les activités de loisirs de l’Académie intergénérationnelle des Camélias

- Le soutien aux entreprises par le biais du FISAC

- Le prêt social et solidaire destiné aux porteurs de projets dans les quartiers

- La constitution du nouveau conseil citoyen de PRUNEL

- Le renouvellement du contrat territoire lecture entre la Ville et l’Etat

- La reconduction de la convention de coordination entre Police Municipale de Saint-Denis et Police Nationale

Vous pouvez y assister en vous connectant sur le compte YouTube et la page Facebook de la Ville pour une retransmission en direct.

L’ordre du jour complet est téléchargeable sur le site de la ville.

En direct sur le compte YouTube et la page Facebook de la ville