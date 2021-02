Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 26 Février à 10H38

Ce mercredi 24 février l'émission Dionycité s'est intéressée à l'insertion des jeunes par le biais de partenariats passés entre la Ville et les différents acteurs de l'emploi. "Jordan, Louis et Larissa, apprenant à Simplon Réunion pour l'un et apprentis à la Ville pour les autres, nous parlent de ce que leur apporte cette expérience professionnelle" commente Dionycité. Regardez

