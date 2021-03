Ce lundi 1er mars, 2021, la commission nationale du débat publique a rendu ses premières observations concernant le projet de la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis (NEO). Si l'aménagement du Barachois a fait l'objet de nombreuses propositions, le débat public s'est rapidement orienté sur la nécessité de désengorger la circulation sur le Barachois. Les transports en commun pourraient permettre de diminuer le trafic même si la création de nouvelles voies pourrait entraîner l'augmentation du nombre de voitures. L'approvisionnement en roches est également l'une des problématiques à résoudre pour permettre le nouvel aménagement du barachois. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le projet NEO vise à aménager la bande côtière du Barachois à Saint-Denis. L'enfouissement du trafic de la RN2 sur le Barachois doit se faire par la création de tranchées couvertes et de tunnel en deux fois deux voies. Le débat public qui s'est déroulé ces derniers mois a permis de recentrer le projet sur le problème de saturation du réseau routier. La commission nationale du débat public a souligné la contradiction de la création de deux nouvelles voies qui pourrait renforcer l'usage de la voiture. Le développement des transports en commun au Barachois est une nécessité pour les usagers qui souhaitent réduire la saturation de la route.

- Des États généraux de la mobilité -

"La réduction du trafic automobile ne figure pas dans les objectifs du projet NEO", a rappelé la commission du débat public qui reconnaît toutefois l'impératif de s'emparer du problème en réunissant des états généraux de la mobilité. Ce dispositif réunirait des acteurs de la mobilité et le public réunionnais pour trouver des solutions adaptées au problème des embouteillages à Saint-Denis.

-Dynamiser les activités pour la jeunesse-

L'aménagement du Barachois a été l'objet de différentes propositions du public qui souhaite majoritairement renforcer le dynamisme de la côte avec l'installation de nouveaux équipemments publics (bassin de baignade, scène ouverte, commerces...). Le tracé en tranchées couvertes sur la mer pourrait ainsi correspondre le mieux au développement des activités notamment pour la jeunesse. Les liens avec la mer et l'historique du Barachois renforcent la conviction du public de s'orienter vers ce tracé couvert. Le développement de ce nouveau tracé pourrait aussi être confronté au manque de ressources en roches. Un problème qui se pose pour la fin du chantier de la nouvelle route du littoral. L'autorité environnementale s'est notamment exprimée sur l'impact de l'exploitation de la carrière des Lataniers.

Lire aussi : Carrière des Lataniers : l'Autorité environnementale qualifie l'étude d'impact "d'excès d'optimisme"

De mars à avril 2021, des réponses et des décisions seront prises après l'étude des propositions faites par le public. Pour rappel, le budget du projet NEO est évalué entre 217 et 618 millions. L'Etat, la Région, la Cinor et Saint-Denis continueront de débattre autour des orientations à prendre pour ce projet et la réalisation des travaux en lien avec le dossier du maître d'ouvrage.

Retrouvez le détail des observations publiques sur le site du projet NEO.

ha/www.ipreunion.com / [email protected]