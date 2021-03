La Ville de Saint-Denis étend la gratuité du bus aux jeunes de 19-20 ans, grâce au partenariat conclu entre la Ville et le réseau de transports Citalis. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour Carine Saqué, Directrice Générale Adjointe Ville Ambitieuse • Jeunesse, la mobilité est "un enjeu fondamental pour la jeunesse. Que l’on soit étudiant, en insertion ou travailleur, être mobile pour aborder sa vie active sans altération de revenus souvent modestes est essentiel. La gratuité du transport en commun permet aussi la pratique sur tout le territoire d’activités nécessaires à son développement personnel - sport, culture - ou à son engagement citoyen, dans la vie associative par exemple. Cette mesure est au cœur du parcours ambition jeunesse que la Ville développe avec ses partenaires pour offrir à chaque jeune la possibilité de se construire et de devenir un adulte autonome et ambitieux".

Pour Gérard Françoise, Président Directeur Général de la SODIPARC, aider les jeunes à se déplacer sur le réseau CITALIS est "une ambition que nous partageons avec la Ville de Saint-Denis. Nous sommes convaincus, à la SODIPARC, que le réseau de transport en commun a un rôle important à jouer également dans la vie des jeunes dionysiens et nous nous engageons à avoir une action positive et en co-responsabilité. Prendre en charge la gestion administrative des dossiers du dispositif constitue une étape supplémentaire dans le cadre de la gestion intégrée de l’offre de service de Mobilité, en facilitant la démarche des jeunes. Ensemble, dès aujourd’hui nous pouvons contribuer à un avenir meilleur pour nos adultes de demain ".

- Bus gratuit, entre mobilité et responsabilisation -

Ville Capitale de plus de 150 000 habitants, Saint-Denis est aussi la première commune de La Réunion à avoir proposé et mis en œuvre la gratuité du bus sur son territoire, s’imposant ainsi comme la pionnière locale dans ce domaine. Ce dispositif engagé qu’elle porte depuis 2015 est également financé par elle, à hauteur de 4,9 millions d’euros par an.

Impulsée dès 2015, la gratuité du bus a déjà profité à plus de 16 500 jeunes Dionysien·ne·s. Cela représente près de 70 000 abonnements traités par les services municipaux, sur la période 2015- 2020.

90% des jeunes de 15-18 ans plébiscitent la mesure et la Ville ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les Dionysien·ne·s de 6-18 ans ne sont plus les seuls à pouvoir prendre le bus sans rien débourser. Conformément au projet de mandat, le dispositif intègre désormais les 19-20 ans, soit près de 6000 nouveaux bénéficiaires potentiels pour 2021 et prévoit l’ouverture d’une tranche supplémentaire chaque année.

Le bus gratuit, c’est un ticket pour pouvoir retrouver ses amis, pratiquer une activité sportive sans être dépendant des adultes, ou encore effectuer ses premières démarches administratives en toute autonomie. Pour se cultiver, se former, travailler. C’est aussi une aide non négligeable pour pouvoir se déplacer de quartier en quartier, de ville en ville (le réseau Citalis couvrant les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne).

- Pour la promotion des transports en commun -

C’est un pari sur l’avenir que fait la Ville en ouvrant progressivement la gratuité du bus aux différentes franges de la jeunesse dionysienne. Un pari qui consiste à convaincre les jeunes générations – nos adultes de demain – de l’intérêt d’emprunter les transports en commun, de privilégier les mobilités douces pour tenir compte de l’urgence écologique et des défis face auxquels cet impératif positionne chaque citoyen·ne.



Pour bénéficier de la gratuité du bus sur l’ensemble du réseau Citalis sans rien débourser, il faut remplir le critère d’âge (être âgé·e de 6 à 20 ans) et résider à Saint-Denis.

La procédure initiale ne change pas pour les usagers. Ceux-ci devront toujours remplir le formulaire en ligne disponible sur le site de la Ville de Saint-Denis. La Sodiparc centralisera par la suite les dossiers (première demande et renouvellement) et procèdera à leur actualisation.

Première demande ou Renouvellement de la carte Cital’Pass : les étapes

1. Rendez-vous sur le site de la Ville de Saint-Denis https://www.saintdenis.re/busgratuit

2. Remplir le formulaire disponible sur Internet en n’omettant aucun champ

3. Joindre les pièces demandées (copie de la Carte d’Identité, justificatif d’adresse de moins de 3 mois, autorisation parentale (pour les mineurs), livret de famille (pages parents et enfants ) ou extraits d’acte de naissance, pièce d’identité (CNI ou passeport) du représentant. Pour un renouvellement, joindre la carte de transport BUS GRATUIT, un justificatif d’adresse de moins de 3 mois et l’autorisation parentale.

4. Cliquer sur le bouton " Envoyer " pour enregistrer le dossier

- Démarche simplifiée pour les usagers -

Pour une première demande : la carte Cital’Pass sera directement envoyée par voie postale au domicile

de l’usager.

Pour une procédure de renouvellement : le compte de l’usager sera automatiquement rechargé à distance.