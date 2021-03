Un an après la signature du pacte pour la transition par la maire de Saint-Denis Éricka Bareigts, le collectif pour la transition tire le bilan de l'année écoulée. Sur les 32 mesures prises par Saint-Denis, 18 mesures portaient sur le climat et la biodiversité, 8 sur la justice sociale et la solidarité, 8 sur la démocratie et la citoyenneté et enfin 9 mesures sur l'économie. Un baromètre de la transition sera publié la semaine prochaine par le collectif du pacte pour la transition dont nous publions le communiqué ci-dessous.

Le 10 mars 2020, à la veille du premier tour des élections municipales et du confinement de notre île, Ericka Bareigts a signé le pacte pour la transition. Elle s’est engagée, au côté de son colistier Jean-Pierre Marchaud, à mettre en œuvre 27 mesures du pacte de transition sur la ville de Saint-Denis.

-Qu’est-ce que le Pacte pour la transition ?-

Pour inciter les exécutifs locaux à s’engager en faveur de mesures pour des communes plus écologiques et justes, une soixantaine d’associations (Emmaüs, Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, Ligue des Droits de l’homme...) et des milliers de citoyens ont proposé au niveau national un Pacte pour la transition composé de 32 mesures concrètes organisées autour de 3 grands principes : sensibilisation et formation à la transition, co-construction des politiques

locales et intégration des impacts à long terme et de l’urgence climatique et sociale. Ces mesures concourent toutes à améliorer de manière directe ou indirecte le cadre de vie des Dionysiens sur le court et le long terme (déplacements, alimentation, gestion des déchets...). A Saint-Denis, les mesures sont portées par un collectif de citoyens dionysiens apartisans et bénévoles.

A Saint-Denis, quel avancement pour les mesures du Pacte ?

Depuis un an, de nombreux chantiers en matière de transition ont été ouverts : mobilité, publicité, alimentation, inclusion sociale, logement, énergie...

La nouvelle majorité a entamé timidement une mise en application de ces mesures. En effet, sur les 31 mesures, 5 mesures ont été identifiées par le collectif comme initiées. Pour le collectif de Saint-Denis, il s’agit de :

- Mesure 6 – Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner

l’installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices dans une logique

paysanne

o Installation de 150 agriculteurs

- Mesure 14 – Renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité de transports en

commun sur le territoire.

o Lancement du projet de construction de deux téléphériques

o Gratuité des transports pour les 6-19 ans

- Mesure 15 – Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans

l’espace public

o Réalisation de deux voies vélo et lancement du Plan vélo

- Mesure 16 – Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures

individuelles en ville

o Instauration de plusieurs zones urbaines à 30 km/h

- Mesure 22 – Limiter la place de la publicité

o Mise en place du nouveau règlement local de publicité

Dans les prochaines semaines, pour les 1 an de l’installation de la majorité, le collectif de Saint-Denis publiera un baromètre de la transition. Il permettra d'évaluer avec précision et en toute transparence l'état d'avancement de ces 31 mesures sur le territoire. Il sera proposé à la mairie d’être associée à la publication de ce baromètre, afin de pouvoir disposer d’éléments de mise en oeuvre du Pacte dont le collectif de Saint-Denis n’aurait pas connaissance.

-Et demain ?-



Lors des dernières consultations citoyennes, menées notamment dans le cadre de l’enquête publique sur le règlement local de publicité ou encore sur la nouvelle entrée Ouest de Saint-Denis, les citoyens ont clairement exprimé leur ambition pour le chef-lieu. Ils souhaitent une ville plus apaisée, plus écologique, plus juste, plus citoyenne et qui répond aux grands enjeux du XXIème siècle.

Pour répondre à l’urgence et aux enjeux de société clairement identifiés qui attendent Saint-Denis dans les prochaines années, le collectif du Pacte pour la Transition de Saint-Denis et les associations dionysiennes qui soutiennent le Pacte de Transition, demandent que les mesures soient à la hauteur des engagements pris par la candidate Erica Bareigts lors de la campagne municipale de 2020.

C’est dans ce cadre que le collectif et les associations locales qui soutiennent la transition,

souhaitent

- que le Pacte de Transition soit présenté à l’ensemble des élus de conseil municipal ;

- que le Pacte soit ratifié en séance du conseil municipal de Saint-Denis d’ici au 4 juillet

2021, date anniversaire d’installation de la nouvelle majorité. L'ensemble des listes aux

élections municipales avaient signé le Pacte de Transition avec différents niveaux

d'engagement.

- qu'un référent Pacte de Transition soit désigné au sein des élus de l'assemblée délibérante.

- que le Pacte de transition devienne un élément structurant de la feuille de route pour l’action municipale pour les cinq années restantes de mandat.

Ainsi avec ces actions politiques concrètes, la majorité s’engagera avec force pour la transition sur le chef-lieu, donnera un message clair à destination des citoyens dionysiens et à destination des villes d’Outre-mer et de l’Hexagone.

