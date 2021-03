La ville de Saint-Denis lance un appel aux Dionysien(ne)s pour intégrer le Conseil Citoyen du Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral (Prunel). Les candidatures auront lieu du 8 mars au 8 avril 2021 et concernent les habitants des quartiers de Vauban, du Butor et du bas de la rue Maréchal Leclerc. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Corine Tellier)

Déposez votre candidature du 8 mars au 8 avril 2021 à la maison PRUNEL, aux centres municipaux Marcadet ou Vauban (selon votre secteur) du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 11h

Bulletin de candidature disponible sur place ou en cliquant ici. Le tirage au sort pour désigner les 18 membres du nouveau Conseil Citoyen Prunel aura lieu courant avril. La première réunion du Conseil Citoyen Prunel prévue en mai 2021.

-Prunel c'est quoi ?-

Le Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral est un projet d’envergure visant à rénover et réhabiliter trois quartiers centraux et stratégiques : Butor, Vauban et Bas de la rue Maréchal Leclerc. L’ambition est de permettre à plus de 5 500 habitant.e.s d’avoir de meilleures conditions de vie, des équipements modernisés et des espaces publics plus attractifs. Toujours avec sa démarche d’hyper-proximité, la Ville associe la population à chaque étape de ce projet de rénovation urbaine.

-Le Conseil Citoyen Prunel en quelques mots-

Ce conseil réunit des habitant.e.s de trois quartiers dionysiens (Butor, Vauban et Bas de la rue Maréchal Leclerc) auxquels s’ajoutent des femmes et des hommes issu.e.s du monde associatif et de la sphère économique. Il faut être âgé.e de 16 ans minimum.

Le premier Conseil Citoyen Prunel a fonctionné de 2017 à 2020 et s’est bien impliqué dans le projet urbain à travers diverses réalisations de projets (atelier netoy Nout Kartié par exemple).

Les 18 membres du nouveau Conseil Citoyen PRUNEL seront tirés au sort pour un mandat d’une durée d’un an, renouvelable deux fois maximum. La parité homme-femme et la représentativité des quartiers seront respectées.

-Missions-

• Participer aux actions de co-construction en phase opérationnelle et liées à la transformation de leurs quartiers.

• Siéger au sein de différentes instances de gouvernance du projet urbain (comités de pilotage, comités techniques). La Maison PRUNEL tiendra une réunion mensuelle d’information sur l’avancée du projet.

• Formuler des propositions sur des thématiques variées : propreté, bien vivre ensemble, stationnement abusif, traitement des épaves, etc.

• Porter la voix des autres habitant.e.s sur les aménagements majeurs qui transforment les quartiers Butor, Vauban et Bas de la rue Maréchal Leclerc.