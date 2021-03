Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Le samedi des papas revient pour une nouvelle édition ce samedi 27 mars 2021. Les enfants et les papas sont attendus de 9 heures à 11 heures au lieu d'accueil "Ti chemin grand chemin", situé au 6 rue Indianna 97490 Sainte-Clotilde. L'objectif de cette journée est de permettre la rencontre et l'échange entre les papas. L'accès est libre et gratuit. Pour plus d'informations contacter les numéros suivants 0692 09 95 70 / 0262 72 80 37

