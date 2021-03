Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Les comités d'action citoyenne (CAC) recherchent des ambassadeurs pour représenter les quartiers. L'ensemble du territoire de la ville sera concerné par les CAC. "À titre expérimental quatre quartiers ont été choisis pour la mise en place de ce projet : Philibert Commerson, Camélias Candide Azéma B, Eudoxie Nonge et Saint-Bernard. L'objectif est de réunir voisins, associations de quartier et acteurs locaux pour trouver des solutions collectivement visant à améliorer la vie de quartier. L'ambassadeur pourra contribuer à développer la culture, l'embellissement et la solidarité de son quartier" indique la mairie de Saint-Denis

