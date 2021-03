Ce samedi 27 mars 2021 et dimanche 28 mars 2021, la ville de Saint-Denis organise la 5ème édition de la fête du court métrage. L'évènement se tiendra à Château Morange pour 2 jours de " courts en non-stop " à destination des petits et des grands. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie dionysienne (Photo de la Mairie de Saint-Denis)

Qu'est ce que c'est?

- Une fête pour permettre à tous de découvrir le court métrage

- Des projections et animations autour de chez vous

Rendez-vous ce samedi 27 et dimanche 28 mars à Château Morange pour 2 jours de "Courts en non stop" à destination des petits et des grands.

Programmation :

Samedi 27 mars

- 10h00 : Le rire, tout court !

- 11h10 : Garçons, tout court

- 12h25 : Kourmetraz, le jeune Cinéma

- 14h00 à 16h30 : Liberté, Diversité, Fiertés ! (En présence des réalisateurs) - Jeune public

Dimanche 28 mars

- 10h00 : En haut de l’affiche

- 10h00 à 16h30 : Jeune public

- 11h20 : Jamais seul dans ma team

- 12h30 à 16h30 : Cinéastes de La Réunion & OI > Film (En présence des réalisateurs)

Accés libre en ligne

Cette année, La Fête du Court Métrage est aussi en ligne. Inscrivez-vous sur www.lafeteducourt.com et partez à la découverte de La Galaxie du court : 150 films en accès libre et gratuit pendant toute la semaine de La Fête mais aussi des contenus exclusifs à découvrir en partenariat avec les salles de cinéma et plein d’autres surprises à célébrer...