C'est à Saint-Denis qu'a été inaugurée, ce vendredi 26 mars 2021, la première édition de la "quinzaine du compostage" de proximité : quinze jours ponctués d'ateliers pour apprendre à faire du compost et valoriser ses biodéchets. Répondant à l'appel du réseau Compost citoyen La Réunion (RCCR), la ville de Saint-Denis et ses partenaires, la Cinor et la SIDR, accompagnent l'association Jardin La Kour dans le projet de création d'un jardin partagé et compost collectif, en pied d'immeuble, au coeur du quartier des Camélias. (Photos mmo/www.ipreunion.com)

Ce vendredi 26 mars 2021, le petit jardin La Kour situé dans le quartier des Camélias a été mis en avant, à l'occasion de la quinzaine du compostage de proximité.

A Saint-Denis, où la démographie va galopante, l’adoption de nouveaux comportements pour réduire de façon drastique le volume des déchets produits s’impose comme un véritable défi. La transformation des biodéchets en compost offre une alternative concrète à l’enfouissement des biodéchets. Elle fait donc partie des dispositifs que la ville veut promouvoir sur le long terme.

La mise en place d’un jardin partagé associé à un compost collectif sur la résidence SIDR rue Jules Ferry est une démarche expérimentale. Elle vient consolider l’échange entre habitants, le partage intergénérationnel et permet de valoriser au mieux les biodéchets des foyers, dans une perspective d'autonomie alimentaire et de re-végétalisation de la ville.

Cette opération initiée par le réseau citoyen Compost La Réunion, à laquelle la ville de Saint-Denis, la Cinor, le bailleur social SIDR et l’association Jardin La Kour prennent part, répond également à un besoin de la population "de s’approprier les espaces publics en extérieur pour entretenir les valeurs de partage et la mixité sociale" note la commune de Saint-Denis.

"On va essayer de mettre un coup de boost sur l'ensemble des techniques de compostage qui existent" raconte Laurent Dennemont, "maître composteur". Objectif : le promouvoir à la case, mais aussi en appartement et en extérieur dans les espaces collectifs. "On est là pour proposer des solutions techniques et accompagner les citoyens" ajoute-t-il. "Face aux enjeux climatiques actuels, développer des espaces communes avec compostage et jardinage, c'est essentiel pour construire la ville de demain."

A cette occasion les jeunes de l'école élémentaire Candice Azema B ont été sensibilisés au compostage. Ils ont pu notamment découvrir les différentes phases dans la confection d'un compost.

Marie-Annick Andamaye, 12ème adjoint de la Maire de Saint-Denis rappelle que "ce jardin est avant tout le fruit d'une initiative citoyenne mûrie lors du confinement l'année dernière". Les locataires, ne pouvant plus sortir et faire leurs courses comme d'habitude, ont eu l'idée d'utiliser un petit espace de terre libre pour en faire un jardin. "Avec les compétences et les besoins de chacun, ils ont nettoyé la terre et y ont semé des graines" explique Marie-Annick Andamaye.

