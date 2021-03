Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Ce samedi 27 mars 2021 et tous les derniers vendredis du mois, la ville de Saint-Denis invite les familles à voyager au pays des contes. L'après-midi sera organisé sous forme de veillée du tan lontan où les conteurs se succèdent pour livrer des zistoirs d'ici et d'ailleurs. Le vendredi 27 mars, à la médiathèque François Mitterrand, venez écouter les conteurs Beurty Dubar, Evelyne Gigan et Murielle Oliere. (Photo : mairie de Saint-Denis)

Ce samedi 27 mars 2021 et tous les derniers vendredis du mois, la ville de Saint-Denis invite les familles à voyager au pays des contes. L'après-midi sera organisé sous forme de veillée du tan lontan où les conteurs se succèdent pour livrer des zistoirs d'ici et d'ailleurs. Le vendredi 27 mars, à la médiathèque François Mitterrand, venez écouter les conteurs Beurty Dubar, Evelyne Gigan et Murielle Oliere. (Photo : mairie de Saint-Denis)