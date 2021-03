Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 11 heures

La ville de Saint-Denis lance un appel à projets pour l'exploitation du bâtiment Longère 2 dit de l'ancienne gare. La vocation économique du projet devra intégrer plusieurs critères notamment un espace de rencontre, d'échange social et d'animation dans un cadre attractif novateur. Mais aussi des animations thématiques en lien avec la philosophie du front de mer où l'exploitant devra proposer 4 animations thématiques à minima par an, un par trimestre. Enfin, les espaces auront pour objectif d'offrir un accueil chaleureux et convivial au public, répondant aux normes de sécurité sanitaire et autres. Nous publions ici le communiqué de la commune de Saint-Denis. (Photo rb/www.ipreunion.com)

