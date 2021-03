Je félicite chaleureusement la startup Torskal Nanoscience qui vient de remporter le prix "10000 startups pour changer le monde" dans la catégorie Outre-mer, démontrant ainsi la capacité à innover des entreprises de La Réunion.

Torskal Nanoscience est à l'avant-garde de l'innovation médicale en faisant avancer la recherche contre le cancer grâce à la chimie verte. Cette nanotechnologie est source de profonds espoirs pour traiter efficacement certains types de cancers grâce à des nanoparticules issues notamment de plantes endémiques de l'Océan Indien. Torskal Nanoscience conduira un essai clinique au premier semestre 2021 dont les résultats pourraient révolutionner certains traitements médicaux et offrir de nouvelles perspectives propices à son développement.



Je me suis toujours battue pour convaincre et démontrer que les Outre-mer et La Réunion notamment sont des terres d'innovation dont il convient de renforcer le potentiel. Cette distinction en est une nouvelle preuve : Torskal Nanoscience, dont le siège se trouve à La Réunion, a en effet pu bénéficier des compétences locales, des ressources naturelles propres à notre territoire et d'un écosystème favorable à l'entreprenariat.



Je crois fortement qu'il faut renforcer cet écosystème pour accompagner les idées innovantes, les valoriser et répondre à leurs besoins. C'est là une stratégie forte en faveur de l'emploi local et du développement de nos territoires. Voilà pourquoi, je réunissais au ministère des Outrer-mer en décembre 2016, les startup ultramarines aux côtés de la Secrétaire d'Etat au Numérique afin de mettre en avant leurs innovations. Pour placer La Réunion et ses entreprises à la frontière technologique et inventer demain, je suis déterminée à mobiliser davantage de partenaires, de capacités de financement pour libérer et accompagner le potentiel réunionnais.



Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis