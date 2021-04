Dans le contexte de la crise sanitaire, les directeurs de salles de spectacles de Saint-Denis et Ericka Bareigts, se sont réunis ce vendredi 2 avril 2021 au jardin familial du Chaudron. bjectif faire le point sur le maintien des activités cultuelles à Saint-Denis durant la crise Covid-19.

Grâce à l'élaboration d'un cahier des charges contre la covid-19, la ville de Saint-Denis et les acteurs de la culture ( La Fabrik, le centre dramatique, la Cité des arts, les théatres départementaux, le théatreVladimir Canter) maintiennent les lieux de culture ouvert à Saint-Denis.

"Nous avons avec nos moyens maintenu une activité culturelle sur la ville de Saint-Denis. Nous avons réadapté les programmations classiques, nous avons changé les horaires et fait les événements dans des lieux improbables pour accueillir la culture", souligne Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

Des dispositifs ont également été mis en place pour accompagner les artistes et permettre aux jeunes d'accéder à la culture. "Nous avons continué à aider les artistes, à les rémunérer pour un travail,en créant des nouvelles prestations". ajoute la maire. La ville a mis en place des résidence d'artiste. 10 artistes ont été accueillis en résidence d'artiste à Saint-Denis pour proposer des prestations au public.

Une offre a été proposée aux jeunes. La ville de Saint-Denis, la cité des arts et le centre dramatique national de l’océan Indien ont ainsi élaboré un pass permettant à 284 jeunes dionysiens d’assister à des spectacles et représentations culturelles organisées dans quatre salles situées à Saint-Denis (Cité des Arts, Château Morange, Théâtre du Grand Marché et la Fabrik). Avec ce pass Culture, l’ambition est de cultiver, de susciter l’intérêt des jeunes pour l’Art et les différents supports au travers desquels il s’exprime.

La maire de Saint-Denis précise, "qu'il n'y a eu aucun cluster dans les théâtres à Saint-Denis" malgré l'ouverture des lieux de spectacle.

"La culture maintien psychologiquement la joie dans le cœur des uns et des autres", termine la maire de Saint-Denis

