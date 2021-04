Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Une convention de coordination entre la police municipale et la police nationale a été signée ce mardi 6 avril 2021 entre la mairie de Saint-Denis et l'État. Visant à renforcer la sécurité ce partenariat a été acté au cours du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

