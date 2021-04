Le marché aux fleurs et aux plantes organisé par la ville de Saint-Denis se tiendra le samedi 10 avril 2021, de 9h à 16h sur la place Paul Vergès. Le thème de cette édition : " ma plante, mon bonheur ". Des professionnels du monde végétal et de la décoration florale accueilleront les visiteurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Des jeux, animations musicales, ateliers, démonstrations et stands thématiques sont au programme. Les mesures sanitaires seront respectées avec des stands espacés, une circulation en sens unique et une distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du marché, informe la mairie de Saint-Denis.

L’accès au marché est libre et gratuit et le port du masque est obligatoire. Le marché aux fleurs et aux plantes se tiendra tous les 2èmes samedis du mois au même endroit. Les horaires seront communiqués ultérieurement par la mairie de Saint-Denis.