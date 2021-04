Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

La maire de Saint-Denis en solidarité avec l'ensemble des maires et intercommunalités de La Réunion demande une réunion d'urgence pour le soutien de tous les commerces de proximité de toutes les villes de La Réunion, pour que les 100 millions annoncés par Faouzia Vitry, conseillère régionale, en présence de Didier Robert, soient affectés dans des règles de justice et de transparence, rapides et réelles. C'est le rôle de la Région, de soutenir l'économie locale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

