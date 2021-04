Consciente des difficultés auxquelles sont confrontés ses concitoyens, particulièrement depuis le début de la crise sanitaire, la ville de Saint-Denis confirme son engagement envers les Dionysiennes et Dionysiens en faisant le choix de ne pas augmenter les impôts directs locaux sur son territoire, pour la 5ème année consécutive. Nous publions ici le compte-rendu du conseil municipal de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : " en ces temps difficiles pour nombre de nos concitoyen·ne·s dont l’activité professionnelle a été fortement affectée, dont les habitudes de vie ont été bousculées, la ville se doit d’être solidaire de sa population et agir en faveur du pouvoir d’achat des Dionysiennes et Dionysiens.

Ne pas augmenter les taux des impôts locaux est un geste fort à l’adresse des habitant·e·s, un geste de soutien dans un contexte exceptionnel de crise. Dans le même temps, la ville continue à investir dans le développement humain, l’économie, les déplacements et la solidarité pour le bien-être de la population ".

Pour Gérard Françoise, élu délégué aux finances : " la ville de Saint-Denis n’a pas augmenté les taux des impôts locaux depuis 2016 sur son territoire et figure parmi les communes où les taux des impôts locaux sont les plus bas. Cela prouve à quel point sa gestion des finances est saine et vertueuse. La ville capitale en mouvement préserve ainsi sa capacité d’être auprès de sa population ".

Concrètement, la taxe foncière appliquée sur les propriétés bâties s’élèvera toujours à 36,73%. Et la taxe sur les propriétés non bâties sera maintenue à 13,03%. Saint-Denis se place donc au 1er rang des communes réunionnaises affichant les taux de fiscalité directe les plus bas.