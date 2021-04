Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Ce vendredi 16 avril 2021, la ville de Saint-Denis, la Sidr et leurs partenaires ont inauguré les nouveaux locaux de la Mission locale nord aux Camélias. Nommée, Structure d'accompagnement socioprofessionnel spécialisé dans et vers l'Emploi, "ce nouvel espace d'hyper proximité permettra aux habitants d'accéder plus aisément aux offres de stages et d'emploi à pourvoir dans leur secteur de résidence et ainsi bénéficier d'opportunités professionnelles près de chez eux.", indique la commune de Saint-Denis. (Photos mairie de Saint-Denis).

