La ville de Saint-Denis est récompensée pour son projet durable "la production locale en milieu urbain tropical". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Candidate à l’appel à projets lancé en 2020 par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la ville de Saint-Denis est primée pour son projet "la production locale en milieu urbain tropical ". Innovant, social et durable, ce projet d’hyper-proximité prévoit entre autres l’aménagement d’une ferme urbaine au cœur des quartiers prioritaires de la ville. Une action phare permettant à des familles dionysiennes évoluant au cœur d’espaces très urbanisés de renouer avec la tradition vivrière.

Pour Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis : " La ville mène des actions ambitieuses dans le champ du développement durable. Le projet initié au cœur du périmètre Prunel, très minéral, témoigne de notre volonté globale d’améliorer le cadre de vie de toutes les Dionysiennes et de tous les Dionysiens, en redessinant notamment l’espace urbain avec une volonté forte de végétalisation. Verdir la ville, c’est aussi développer une économie vertueuse et de proximité, favorisant les circuits courts et la production locale ".



Pour Florence Desnost, directrice du projet Prunel et Elodie Pourny, chargée d’opération Prunel : " Cette récompense marque une étape importante pour la ville qui s’est inscrite dans le processus d’obtention du label éco-quartiers (en phase 1 de la labellisation depuis le 1er mars 2021). Le projet plébiscité salue les efforts de Saint- Denis pour initier une démarche qui se veut à la fois vertueuse sur le plan écologique et rentable sur le plan économique puisque cela profitera à la dynamisation du quartier et à son attractivité ".

-Saint-Denis lauréate d’un concours national poursuit sa transformation en ville verte-



La ville, pleinement engagée dans un processus de transformation écologique et durable, a mis en avant l’initiative portée au cœur du périmètre du projet de rénovation urbaine Nord-Est Littoral (quartiers Vauban, Butor et bas de la rue Maréchal Leclerc), dans le cadre de l’appel à projet " quartiers fertiles " lancé en 2020 par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) en plein cœur du confinement.



Cette reconnaissance au niveau national, témoigne de la transformation de la première ville des Outre-mer, en une ville verte multipliant les initiatives en faveur d’une production locale, raisonnée et durable, une ville fleurie, ombragée et rafraîchie par des îlots végétaux plantés au cœur des espaces publics, une ville saine et accueillante pour ses concitoyens et les générations futures.



-Un projet structurant, innovant, de proximité-



Baptisé " la production locale en milieu urbain tropical ", le projet défendu par la ville de Saint-Denis, s’articule autour de trois axes majeurs :

- l’aménagement d’une ferme urbaine dans un parking souterrain non utilisé où sera déclinée l’agriculture verticale, suivant le modèle singapourien souvent érigé en exemple.

- la création de cinq jardins partagés en pieds d’immeuble pour permettre aux habitants de renouer avec la culture vivrière. Au-delà du maraîchage, ces jardins urbains sont des lieux essentiels de cohésion, d’entraide, d’échanges intergénérationnels permettant de lutter contre l’isolement des publics les plus

fragiles, autant de valeurs défendues par la ville, en association avec ses partenaires, les bailleurs sociaux.

- la mise en place de ruches sur toitures accessibles afin d’expérimenter une nouvelle forme d’apiculture urbaine."