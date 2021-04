Dès ce samedi 24 avril 2021, la mairie de Saint-Denis, propose aux dionysiens une exposition sous un tout nouveau format. Nommée "A ciel ouvert", l'exposition met en avant une cinquantaine d'oeuvres réalisées par des artistes, en résidence, professionnels et amateurs. Les graffs, les sculptures, les peintures, les photographies et les dessins sont à découvrir gratuitement dans les écoles, les mairies annexes, les gymnases et les autres lieux publics de la ville de Saint-Denis (Photo mmo/www.ipreunion.com)

Cette exposition est l'occasion de clôturer les premières résidences d'artistes qui se sont tenues dans huit quartiers de la ville de février à avril 2021. Huit œuvres majeures, réalisées par ces artistes résidents seront installées dans l'espace public, mais pas seulement. "En complément de cette restitution des résidents, on a invité d'autres artistes à participer et à proposer leurs œuvres au public", explique Stéphane Hoarau, directeur de la culture à la mairie de Saint-Denis.

A travers ce projet, la ville de Saint-Denis souhaite également maintenir un lien culturel entre les artistes locaux et le public. "On veut que les artistes continuent à vivre et que le public profite", explique Sonia Bardinot, adjointe déléguée à la culture de la ville de Saint-Denis.

Les œuvres des artistes invités à découvrir en déambulation :

- Treize peintures d'artistes indépendants dont des tirages grand format habilleront les murs de la ville.

- Trois séries de huit affiches des artistes fonkozèr seront collées en ville, leur exposition "engagée" sera également visible à l'Académie des Camélias et sur les murs de la bibliothèque de Saint-Denis.

- Les photographies du projet "Grand chemin" porté par la Cité des Arts seront exposées dans le quartier de patates-à durant

- L'exposition rétrospective sur l'histoire de la maison d'édition "Les chemins de la liberté" réalisée par Lofis la Lang sera visible sur les berges du Bas de la Rivière

- Les graffs réalisés par le collectif EKO LSA seront visibles aux Camélias et à Château- Morange

- Les gaffs réalisés dans le cadre du projet " Désot le mur" avec les œuvres des artistes Box, Méo et Mégot seront visibles à la médiathèque, à la Rocade au Moufia et face du lycée George Brassens.

mmo/www.ipreunion.com / [email protected]