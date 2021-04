Jusqu'au samedi 15 mai 2021, la ville de Saint-Denis propose un atelier récréatif à distance imaginé par l'artiste plasticienne, Karel Perrussot. Nommé, "Dis-moi dix mots" l'évènement national sensibilise à la langue française et invite chaque année, les personnes qui le souhaitent, à jouer et s'exprimer sous forme littéraire ou artistique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis.

Dans le cadre de sa nouvelle édition, participez au projet artistique "Mets dix mots en l’air / Mèt dis mo an lèr 2021", de l’artiste plasticienne, Karel Perrussot, qui mêle création plastique et participation à distance. Vous contribuerez ainsi, à l’aide de vos écrits, à la réalisation d’un bouquet d’oriflammes.

Pour cela, ils vous invitent à vous s’inspirer des dix mots choisis pour l’édition 2021 et qui évoquent l’air sous toutes ses formes.

- Aile,

-Allure,

-Buller,

-Chambre à air,

-Décoller,

-Éolien,

-Foehn,

-Fragrance,

-Insuffler,

-Vaporeux

Modalités

1- Depuis chez vous, de votre école, d’une bibliothèque ou encore d’une médiathèque, écrivez sur un ou plusieurs des mots avec les typographies, les couleurs, les outils (crayon, logiciel, peinture, collage...) et les supports de votre choix (carton, papier...)

2- Les participants de tous les âges sont libres d’écrire ces mots en langue française ou créole.

3- Numérisez vos écrits (photos, scans et fichiers images) et envoyez-les par e-mail entre le 15 avril et le 15 mai 2021 à [email protected] ou sur la page Facebook : Mets dix mots en l’air/ Mèt dis mo an lèr 2021.

4- Les fichiers seront tous récupérés par l’artiste pour en faire des montages et créer cinq compositions visuelles. Ces créations visuelles mêleront vos propositions d’écritures et seront imprimées sur cinq supports oriflammes pour en faire une installation en " bouquet final ".

Cette installation artistique à l’allure florale et aérienne vient symboliser la démarche d’une participation collective en mettant en avant l’écriture, la langue, le métissage, la solidaire et le vivre ensemble.

* Les participants autorisent l’artiste, à titre gratuit, à utiliser les fichiers qui lui sont envoyés pour la réalisation de ce projet