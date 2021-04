Dans une lettre ouverte au préfet, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts a demandé une ouverture anticipée des établissements culturels et sportifs. Elle affirme en effet que "grâce à des efforts collectivement consentis par la population, a permis de contenir l'explosion de l'épidémie tout en maintenant une vie culturelle et sportive adaptée au contexte sanitaire". Elle rappelle qu'aucun cluster n'a été relevés sur les sites sportifs et culturels. Nous publions le courrier ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Monsieur le Préfet, nous luttons de manière concertée depuis plus d'un an contre l'épidémie de la Covid-19 qui met à mal notre vie sociale et familiale, ainsi que nos activités économiques, culturelles et sportives.

A La Réunion notre stratégie locale de lutte contre l'épidémie nous a permis jusqu'à présent, grâce à des efforts collectivement consentis par la population, de contenir l'explosion de l'épidémie tout en maintenant une vie culturelle et sportive adaptée au contexte sanitaire.

Sur le plan culturel par exemple, la ville de Saint-Denis a maintenu une programmation riche et variée. Chaque structure a ainsi fait preuve d'adaptabilité et de réactivité pour maintenir, en toute sécurité grâce à des protocoles adaptés, une vie culturelle à la fois pour les artistes et le soutien à la filière. Alors qu'au niveau national 100% de l'activité culturelle est stoppée, à notre échelle, c'est entre 30% et 40% de l'activité qui était jusqu'à présent impactée.

Les projets ont été réécrits, adaptés, les réglementations respectées, ce qui a permis de pouvoir continuer à soutenir la filière, et à accompagner les publics dans leurs développements personnel et familial. Aucun cluster n'a été relevé sur ces sites.

Sur le plan sportif, les autorités sanitaires n'ont pas relevé de clusters non plus dans les clubs de sport depuis l'autorisation d'ouverture des ERP de type X aux mineurs et aux publics prioritaires (sportifs de haut niveau, porteurs de handicaps, formation professionnelle, personnes avec prescription médicale). De même, les ligues et comités ont mis en place des protocoles sanitaires spécifiques pour chaque discipline sportive et des protocoles de pratiques sportives alternatives empêchant la pratique usuelle fédérale pour les sports de combats et sports collectifs.