Au coeur de la démocratie représentative, le prochain conseil municipal de la ville de Saint-Denis de La Réunion aura lieu le vendredi 30 avril 2021 à partir de 16h00. Il se tiendra à la salle du conseil (polyvalente) de l’Hôtel de ville. Lors de cette première séance de l’année, 37 propositions seront débattues. Au rang des dossiers phares examinés :

- L’insertion, la formation et l’emploi encouragés par les conventions avec pôle emploi et Décathlon,

- Les axes de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance,

- Le soutien à l’économie,

- L’aide sociale d’urgence débloquée par la ville au profit des étudiants durement affectés par la crise sanitaire,

- La création de restaurants solidaires,

- La candidature de Saint-Denis au label " Ville active et sportive ",

- L’extension de l’expérimentation des Comités d’actions citoyennes dans les micro-quartiers.

Vous pouvez y assister en vous connectant sur le compte YouTube et la page Facebook de la ville pour une retransmission en direct.