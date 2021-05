Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 29 Avril à 15H17

La ville de Saint-Denis informe les Dionysiens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales qu'ils peuvent encore le faire jusqu'au 14 mai 2021, "dans la perspective des élections départementales et régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochain" indique la mairie de Saint-Denis. Vous pouvez vous inscrire dans les mairies annexes et à l'hôtel de ville (entrée rue Pasteur) de 8h00 à 11h00 ou en ligne sur le site du service public. Une carte nationale d'identité ou un passeport valide ainsi qu'un justificatif de domicile (nominatif et de moins de 3 mois) sont à fournir lors de l'inscription. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

