Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Dionysport vous propose de découvrir le street workout, une discipline qui mêle gymnastique et musculation lors d'une séance de 9 minutes en compagnie de Raphael, ce mercredi 5 mai 2021 à 18h, sur la page facebook Dionysport. Toutes les vidéos sont à retrouver sur le compte youtube Dionysport. "Rendez-vous tous les mercredis et samedis pour une nouvelle séance de sport : yoga, zumba, taï-chi, boxe et bien d'autres seront au rendez-vous" indique la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

