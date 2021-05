Publié il y a 52 minutes / Actualisé le Mardi 04 Mai à 19H58

Afin d'offrir de meilleures conditions d'accueil et de nouveaux services aux Dionysien·ne·s du secteur centre-ville, le centre municipal anciennement situé rue du maréchal Leclerc a déménagé dans de nouveaux locaux, au 51 bis, rue Sainte-Anne. Le centre est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 11h. "Ce nouvel espace est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite qui peuvent s'y déplacer grâce à des accès spécialement aménagés et sécurisés" indique la mairie de Saint-Denis dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Denis)

