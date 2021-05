La ville de Saint-Denis indique qu'un immeuble menaçant de s'effondrer dans la rue Jean Chatel, celle-ci a été en partie fermée et le restera jusqu'au lundi 10 mai, 11h. L'immeuble se trouve aux numéro 62 à 68 et appartient à un propriétaire privé. Deux familles y vivant ont été évacuées et mises à l'abri. Un diagnostic est prévu ce dimanche. (Photo : capture d'écran Google maps)

C'est une expertise "menée par les pompiers du SDIS" qui a premis de détecter "le risque d’effondrement d’un immeuble vétuste situé aux numéros 62 à 68 de la rue Jean Chatel et appartenant à un propriétaire privé" informe la mairie de Saint-Denis.

Un périmètre de sécurité a été dressé, "afin de protéger riverains et usagers". La zone en question se situe rue Jean Chatel, dans la portion comprise entre la rue Pasteur et la rue de la Compagnie. Cette portion est fermée et inaccessible "jusqu’au lundi 10 mai à 11h00. Un nouveau diagnostic d’experts plus fin interviendra pour évaluer les conditions d’un retour à la normale" indique la mairie.

Deux familles ont été évacuées, puis prises en charge par les services de la ville. "Elles sont mises à

l’abri et le resteront jusqu’à la sécurisation de l’immeuble" assure Raihanah Valy, conseillère municipale et élue du centre-ville.

De son côté la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts explique qu'elle s'est rendue dès ce vendredi soir sur les lieux. "J’ai pu échanger avec des riverains et des commerçants ayant leurs magasins en pied de cet immeuble. Nous mobiliserons toutes les compétences de la ville et prendrons les arrêtés et actes juridiques nécessaires pour que cet immeuble ne soit plus une menace pour quiconque, tout en prenant en compte la spécificité de l’édifice dont la façade est classée historique" affirme l'édile dionysienne.

Selon la ville, la situation de danger était "bien connue de son propriétaire" pourtant l'immeuble "n’a pas fait l’objet de sa part de mesures de protection de ses occupants et locataires". La ville prévient bien qu'elle "utilisera toutes les voies réglementaires et judiciaires pour assurer la protection de ses usagers".

