Le Vélo club de Saint-Denis (VCSD) participe à l'opération "Mai à vélo", crée par le collectif du même nom pour faire "découvrir le vélo sous toutes ses formes". Le club dionysien est le seul de l'île à s'être engagé dans cette démarche. Plusieurs activités et démonstrations sont proposer au cours de cette opération. L'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à la pratique d'un mode de déplacement doux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Emblématique dans le monde local du cyclisme, le VCSD est un club amateur qui prépare à la compétition. Il a ouvert une section loisir en 2021. Le vélo, comme la quasi totalité des autres sports, est touché de plein fouet par les restrictions sanitaires. Le VCSD en est conscient. Il a donc choisi de "se réinventer car il est nécessaire de changer les codes dans la situation actuelle et d'aller sur d'autres terrains" explique Aurélie Péniguel, secrétaire et chargée de la communication du club. D'où le lancement de sa section loisirs.

"Mai à vélo est un bon tremplin pour faire connaître notre nouvelle activité et la rendre accessible à tous" commente Aurélie Péniguel. Soutenu par la Fédération française de cyclisme (FFC), les ministères des Sports et de la Transition écologique l'opération "est une démarche fédératrice et festive qui a vocation à rassembler autour du vélo, aussi bien des pratiquants confirmés que des néophytes, le tout dans un cadre agréable et convivial" ajoute Aurélie Péniguel. "Le but est de partager et défendre des valeurs communes et universelles, autour du vélo, telles que l’engagement, l’exemplarité et la solidarité" dit-elle encore.

Dans le cadre de cette opération, le VCSD proposera au public des ateliers totalement gratuits et ouverts à tous. Le club espère accueillir entre 20 et 30 personnes pour chacun des ateliers.

Demandez le programme

• mercredi 12 mai à 9 heures au départ au vélodrome de Champ Fleuri (Saint-Denis) : initiations et démonstrations de slalom et maniabilité sous forme de jeux et challenges pour les enfants de 7 à 14 ans "C'est une démonstration de ce que font les enfants du club en compétition" souligne Aurélie Péniguel. "Cette activité ne vise pas à apprendre à pédaler" précise-t-elle. Le club prêtera des vélos uniquement pour cette activité.

• samedi 15 mai et samedi 29 mai à 8 heures au départ au vélodrome de Champ Fleuri (Saint-Denis) : balades sur un circuit vallonné d'environ 30 km destinées aux personnes aux 15 ans et plus. Prévoir son propre vélo, VTT ou VTC

• samedi 22 mai à 14 heures au départ au vélodrome de Champ Fleuri (Saint-Denis) : sortie patrimoine destinée aux familles. Balade accessible à tous sur un circuit d'environ 10km pour partir à la (re) découverte du patrimoine de Saint-Denis en compagnie d'un guide péï conférencier. La capacité maximale pour cette sortie est de 30 personnes.

Le VCSD indique qu'il ne peut accueillir les personnes à mobilité réduite car il "ne dispose pas d'encadrants compétents ni d'équipements adaptés" Le public devra respecter les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire hors des moments de pratique du vélo.



Inscriptions aux sorties ici

